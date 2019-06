Český průmysl v dubnu výrazně zrychlil, stavebnictví neudrželo dřívější tempo | E15.cz

Průmyslová výroba v Česku v dubnu výrazně zrychlila meziroční růst na 3,3 procenta z březnových 0,2 pct. Vzhůru ji táhl hlavně automobilový průmysl. O 1,2 miliardy korun stoupl v dubnu také přebytek zahraničního obchodu Česka a to na 17,6 miliard korun. Kladně to ovlivnil mimo jiné obchod s auty. Horší období má za sebou stavebnictví. To v dubnu zpomalilo meziroční růst na 8,9 procenta z březnových revidovaných 12 procent. Rostlo pozemní i inženýrské stavitelství. Data přinesl Český statistický úřad.