Budoucnost družstevního bydlení. Prosadit ho chce ČSSD, Dostálová i Praha | E15.cz

„Bydlení ve velkých městech je velkým přepychem, dostupné bydlení neexistuje,“ říká starosta Náchoda a poslanec za sociální demokracii Jan Birke, který za nově představeným návrhem stojí. Zákon o dostupném bydlení měla původně připravit ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), ale po průtazích se návrhu rozhodli chopit koaliční sociální demokraté.

Veřejně prospěšné bydlení

Poslanci za ČSSD chtějí uzákonit veřejně prospěšné společnosti bytové. Taková společnost může mít podle Birkeho různou formu, například družstva, spolku, společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Společnost by si vzala u banky úvěr na stavbu a splátky rozložila mezi nájemce. Půjčka by měla pokrývat jen skutečné náklady projektu. „Nebude zde žádný zisk investorovi. Bydlení bude neziskové, jakékoli příjmy navíc budou určené na uhrazení splátek,“ dodal Birke.

Tento formát by měl podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) zlevnit cenu bytů až o třetinu. „Nevymýšlíme nic nového. Tento model se využívá v Rakousku, Velké Británii,“ řekl Hamáček. Zákon nedovoluje podle poslanců pronajímat tyto byty ke krátkodobému ubytování ani přeprodávat jako investici.

Družstevní výstavby, jak jej navrhují sociální demokraté, by se nijak neměl účastnit stát. Výjimkou je výstavba bytů pro lidi s nízkým příjmem, kterým by se mohlo finančně pomoci. ČSSD chce podle Hamáčka prosadit, aby nikdo neplatil za bydlení více než 30 procent příjmů.

Za určitých okolností se bude ale moci zapojit obec, které mají často pozemky na lukrativních místech, ale nemají peníze na výstavbu. Podle tohoto zákona se však mohou dohodnout s developerem. „Obce mohou založit veřejně prospěšnou společnost, vložit do toho pozemek a po dohodě s investorem po něm požadovat, aby až čtvrtina bytů byla nezisková podle tohoto zákona,“ řekl Birke.

Volby se blíží

Sociální demokraté se chtějí ještě o prázdninách setkat s Dostálovou a poté začít jednat s dalšími stranami. „Naším cílem je, aby to do konce volebního období prošlo alespoň sněmovnou,“ řekl Hamáček.

Zástupci ČSSD věří, že se s ANO dohodnou. V opačném případě jsou podle Birkeho připraveni vyvolat v koalici dohadovací řízení. Legislativní proces trvá v Česku zpravidla rok a co se nepřijme do sněmovních voleb příští rok na podzim, spadne takzvaně pod stůl.

Dostálová nechtěla návrh sociálních demokratů komentovat s tím, že se s ním ještě musí seznámit. Nicméně stále počítá s vlastním návrhem zákona o dostupném bydlení, úprava má mít širší záběr. „Zákon by měl především odstranit některé překážky, které brání nové bytové výstavbě,“ řekl dříve mluvčí rezortu Vilém Frček, podle kterého by kromě podpory družstevního bydlení měl zákon definovat sociální nájemní smlouvu, zvýšit ochranu pronajímatelů či usnadnit přístup k bydlení potřebným.

Kvůli koronavirové pandemii se ale příprava návrhu zdržela a Dostálová jej chce předložit až příští rok v únoru. Ministryně ani nepředpokládá, že by návrh stihli zákonodárci projednat. „Může se stát, že se to nestačí projednat. Ale každá nová vláda to pak může jen zvednout a bude to mít v paragrafech přichystané,“ řekla Dostálová.

Dostupné bydlení chtějí ve sněmovně řešit i Piráti, kteří napsali vlastní návrh. Pirátská poslankyně Olga Richterová kritizuje přístup vládních stran, které se podle ní zaměřují jen na výstavbu. „Potřebujeme provázání bydlení a sociální práce,“ řekla s tím, že právě sociální pracovníci nejlépe znají potřeby ohrožených skupin.

Praha narazila

Družstevní problém nicméně naráží na celou řadu problémů. Například co se stane s pozemky, které poskytne družstvu obec. Zda může byt přejít do osobního vlastnictví. A zda vůbec budou banky ochotné půjčovat neznámým spolkům a družstvům. Developeři se také bojí, aby nebyli starosty „nuceni“ do stavění neprofitabilních neziskových bytů.

Například pražské radní pro bydlení Haně Marvanové a dalším zastupitelům za STAN a TOP 09 se nedaří přes koaliční partnery prosadit vlastní návrh družstevní výstavby s účastí města. Její návrh narazil především na to, že by pozemek magistrát neprodal družstvu hned, ale až po několika desítkách let, což může u zájemců vyvolat nejistotu. To se nelíbilo právě koaličním Pirátům a zastupitelům Prahy sobě. „Primátor Hřib zablokoval jednání o družstevním bydlení, nechce evidentně řešit dostupnost bydlení,“ zkritizovala kolegy z rady Marvanová. Opoziční ODS a ANO naopak návrh podporují.

K družstevnímu bydlení se pražská koalice zavázala v programu. Podporuje to i ČSSD, která z městského zastupitelstva po posledních volbách vypadla. „Ten návrh nebyl ideální, ale šel správným směrem. Zákonné zakotvení družstevního bydlení by Praze mohl pomoci,“ řekl za pražskou organizaci ČSSD ministr zahraničí Tomáš Petříček.