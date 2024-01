„Tato fotografie nevypráví pouze o nás, ačkoliv je na ní vyobrazená česká a slovenská vlajka. Je to naléhavá zpráva o současné době, kdy se neustále stupňuje agresivita a radikální přístup k řešení složitých otázek. Skrytě osvětluje vzestup populismu, který si získává stále větší pozornost,“ uvedl předseda poroty Petr Mlch.

Fotografie roku

Výtržnosti u soudu

Autor: Roman Vondrouš, ČTK

„Fotografovat podobné akce, kde dochází ke konfliktům, osobně nemám rád, ať už se jednalo o tuto událost, nebo o jiné demonstrace, happeningy. Někdy se totiž stane, že se situace vyhrotí a začne mela, jak tomu bylo i v tomto případě. Zpočátku to sice nevypadalo, že se přívrženci obžalovaných do potyčky zapojí, ale to se během pár minut změnilo a došlo k jejich střetu s policií, justiční stráží a následně i s těžkooděnci. Fotoreportérům pak nezbývá nic jiného než být opravdu co nejblíže i s potenciálním rizikem, že schytají nějakou tu ránu. Jen tak však pořídí výmluvné snímky, protože v tom okamžiku je situace krajně nepřehledná a nikdo neví, jak se dál bude vyvíjet. Na pečlivé kompozice není čas a částečně je to i o štěstí, zda stojíte v té správné chvíli na správném místě a podaří se vám zachytit ty nejdůležitější momenty, které o samotném incidentu vypovídají,“ popisuje vznik série Roman Vondrouš.

Fotografie roku podle Czech Press Photo od Romana Vondrouše. | Roman Vondrouš