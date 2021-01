Data části žadatelů o podporu shořela. Podnikatelé budou muset vyplnit žádost znovu | E15.cz

Dnes podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) využívá v jedné chvíli systém kolem tisíce podnikatelů. Havlíček také řekl, že operátoři a další zaměstnanci MPO vracejí do systému data zálohovaná ministerstvem poté, co se ztratila externí firmě.

Žadatele ze čtvrtka stránky vyzývají ke kontrole zadaných dat, v případě nedostatku k jejich doplnění. Problémy se podle Havlíčka mohou týkat desítek žádostí, což označil ministr za zlomek vzhledem k šesti tisícům žádostem podaných od pondělí.

Kritickým obdobím bylo podle Havlíčka čtvrteční dopoledne, data z něj nyní operátoři kontrolují. Problém by podle Havlíčka neměli mít podnikatelé, kteří ve čtvrtek žádost odeslali nebo formulář průběžně ukládali. „Pokud to měl žadatel rozpracované a dnes to nemůže najít, tak to dohledáváme na MPO, kde jsme to měli zálohované, a snažíme se to párovat,“ uvedl.

S vyřizováním dnes žadatelům pomáhá 30 operátorů na telefonních linkách ministerstva, osm na e-mailech plus další. Programy jsou nárokové, takže není třeba spěchat, uvedl Havlíček už dopoledne.

Havlíček v pátek sdělil, že příjem žádostí v systému bude obnoven dnes v 08:00. Dnes uvedl, že systém externí firma obnovila už v pátek večer. „Nikdo o nic nepřijde. Možná někteří podnikatelé panikařili, že kdo dřív přijde, tím větší bude mít jistotu, že peníze dostane. Není to tak, ten program je nárokový. Uzavřené provozovny mohou žádat do 1. března. Program Covid Nájemné jsme prodloužili do 4. února. Mají tím pádem všichni dost času žádost podat,“ řekl.

Systém se podle serverů iRozhlas.cz a Neovlivní.cz potýkal s problémy už od pondělka, kdy byl spuštěn program COVID Gastro - Uzavřené provozovny. Podle serverů restauratéři v pondělí marně trávili i několik hodin snahou zaregistrovat se na portálu. Podle serveru Hlídač státu byl portál od pondělí do dnešního rána nedostupný zhruba dvě třetiny času. Externí firmě podle jeho informací shořel server.

„Při zanedbaném technickém stavu se havárie, jakou je vyhoření serverovny, může bohužel stát. Není ale možné, aby v takovém případě kvůli tomu zkolaboval celý systém provozované služby, a dokonce došlo ke ztrátě dat,“ uvedl k situaci ředitel společnosti Altron Martin Souček.

„Je naprosto samozřejmé a běžné, že data jsou vždy ukládána ve dvou na sobě geograficky nezávislých serverovnách. Takže i mimořádný požár či povodně nezpůsobí výpadek aplikace na více než pár hodin a je téměř technicky nemožné, aby došlo ke ztrátě dat,“ dodal.