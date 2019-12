Obrana podepsala smlouvu na radary s Elta Systems | E15.cz

Celou dekádu trvalo ministerstvu obrany, než vybralo vhodnou náhradu za radary P-37 z bývalého Sovětského svazu, jejichž životnost je už v současnosti několikanásobně překročena. Dnešním podpisem smlouvy s izraelskou společností Elta Systems také uplynuly tři roky od chvíle, kdy o výběru těchto mobilních 3D radarů rozhodla tehdejší vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Samotné radary budou stát 3,5 miliardy korun, zajištění servisu na dvacet let pak asi další 2,5 miliardy.

Osm souprav bude EL/M-2084 ze systému Iron Dome bude Izrael dodávat postupně. První získá armáda do 20 měsíců, poslední do 40 měsíců.

„Nové radary výrazně zvýší schopnosti české armády v ochraně vzdušného prostoru,“ řekl šéf rezortu Lubomír Metnar (ANO). Vyzdvihl, že vojáci dostanou techniku prověřenou bojovým nasazením, i skutečnost, že se český průmysl bude podílet na realizaci zakázky i na podpoře po celou dobu životnosti radarů.

Kontrakt nabral skluz loni kvůli šetření Vojenské policie a pochybnostem o propojení izraelských radarů s technologiemi NATO. V posledních měsících pak ministerstvo řešilo zapojení českého průmyslu, který má ze zakázky získat třicet procent. Důvodem bylo to, že izraelská strana chtěla z počátečního závazku o přenesení výroby antén a dalších komponent do Česka vycouvat.

Hlavními subdodavateli bude Vojenský technický ústav a firma Retia, kterou před třemi lety koupil podnikatel Jaroslav Strnad. Pardubický výrobce je součástí skupiny Czechoslovak Group. Retia od devadesátých let udržuje v chodu právě zastaralé sovětské radary P-37.

Co umí izraelské radary Mobilní zařízení EL/M-2084 z izraelského systému Iron Dome mají duální funkci. Umí nejen sledovat situaci ve vzdušném prostoru včetně malých a nízkoletících cílů, ale zároveň odpalují a navádí pozemní prostředky protivzdušné obrany. V české armádě mají být do budoucna součástí moderního systému, který nahradí sovětský raketový komplex KUB známý jako tři prsty smrti. Bývalá ČSLA ho začala používat v roce 1975. Nakoupen má být protiletadlový komplet krátkého dostřelu SHORAD za deset miliard korun.

Metnar i ředitel pro mezinárodní spolupráci izraelského ministerstva obrany Yair Kulas zdůraznili, že zakázka dál posílí strategickou spolupráci mezi Českem a Izraelem. „Dneškem se uzavírá kruh, který začal českými dodávkami zbraní pro nově vzniklý stát Izrael. Umožnily mu obhájit svou existenci,“ připomněl.

Smlouva na nové radary, bez nichž by armáda nemohla sledovat vzdušný prostor nad Českem ve výškách od 100 do tří tisíc metrů, je další velkou strategickou zakázkou uzavřenou po téměř šesti letech. Poslední bylo na jaře 2014 prodloužení pronájmu švédských stíhaček Gripen na dalších deset let.

Po pěti letech tápání ministerstva, kdy v jeho čele stály Martin Stropnický a Karla Šlechtová, se letos jejich nástupci Lubomíru Metnarovi (všichni tři ANO) podařilo rovněž dokončit nákup více než šest desítek obrněných vozidel Titus z produkce Tatra Trucks a francouzské firmy Nexter.