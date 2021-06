Dotace, dary i dřevo na krovy. Poničené jižní Moravě pomáhají stát, firmy i občané | E15.cz

Škody podle premiéra Andreje Babiše (ANO), který odletí v poledne z Bruselu do Brna, dosahují stovek milionů korun. Poničeno je kolem dvou tisíc domů. Premiér v Bruselu požádal šéfy institucí EU o pomoc pro region zasažený bouřemi a tornádem. Česko může získat pomoc z unijního fondu pro krizové situace. Prostředky z tohoto fondu čerpalo například Chorvatsko po loňském ničivém zemětřesení.

Ministerstvo pro místní rozvoj přislíbilo uvolnit 420 milionů korun. „V pondělí spustíme program na obnovu obydlí po živelní pohromě. Lidé dostanou dotace až do výše dvou milionů korun s možností navýšení o zvýhodněný úvěr až do výše pěti milionů korun k využití na pořízení i rekonstrukci obydlí,“ uvedla šéfka rezortu Klára Dostálová (za ANO).

Podnikatelům má pomoci odpuštění daní. „Připravujeme pokyn pro Finanční správu, aby poškozeným podnikatelům ze zasažených území poskytla maximální úlevy. To znamená odklad pro podání a splatnost daně z příjmů z 1. 7. do 31. 8. a odpuštění záloh na silniční daň,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Podnikatelé budou moci požádat o snížení všech záloh daní, a to i zpětně. V takovém případě jim finanční správa vrátí i zálohy zaplacené například v červnu.

„Další důležitá informace je pro plátce DPH z regionů s vyhlášeným stavem nebezpečí. Automaticky odložíme platby a podání přiznání k DPH, které je jinak splatné dnes, a to formou prominutí sankcí z pozdního podání a pozdní platby,“ dodala Schillerová. Fyzické osoby a firmy, které mají na zasaženém území majetek, si navíc budou moci odečíst od daně výši škody.

Na místo podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) vyrazily mobilní týmy Úřadu práce, které začaly vyplácet dávky mimořádné hmotné pomoci. Lidé mohou získat až 58 tisíc korun na osobu, a to hotově po prokázání občanským průkazem. Vláda také poskytne peníze poskytovatelům sociálních služeb, zejména zničenému domovu důchodců v Hodoníně.

Rezort dopravy chce obcím pomoci s opravou komunikací. „Na ministerstvu dopravy jsme začali připravovat program pro obnovu komunikací v postižených obcích. Během dne bude zveřejněn, čerpání obratem,“ uvedl šéf rezortu Karel Havlíček (za ANO).

Postiženým oblastem jsou připraveni pomoci i hejtmani a starostové. Předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) uvedl, že je většina krajů připravena finančně pomoci. Už včera večer vyslaly kraje policisty, hasiče a záchranáře. Brno má na mimořádném zastupitelstvu příští týden rozhodnout o poskytnutí deseti milionů korun obcím zničeným bouří a tornádem. Ústí nad Labem pošle jeden milion korun.

Pomáhají také státní firmy. Například Státní pozemkový úřad uvolnil sto milionů korun na pomoc lidem na Moravě poničené bouřkami doprovázenými tornádem a velkými kroupami. Lesy ČR poskytnou majitelům zničených domů padesát metrů krychlových dříví na nové krovy, nebo finanční dar sto tisíc korun.

„Myslíme na všechny, kteří se nenadále ocitli bez střechy nad hlavou. Darujeme jim dřevo na nový krov, které i dopravíme na nejbližší pilu, nebo stotisícový dar,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Pomoci chtějí také zemědělci. „Soucítíme se všemi, které zasáhla včerejší bouře s tornádem na jižní Moravě. Členové Agrární komory jsou připraveni pomoci při odklízení škod. Zemědělci mají k dispozici traktory s čelním nakladačem a mohou odvážet suť z poničených domů,“ uvedl prezident komory Jan Doležal.

Již od čtvrtečního večera bylo spuštěno několik sbírek, do kterých lidé posílají peníze na pomoc obyvatelům, kteří přišli o střechu nad hlavou. Nadace Via od noci vybrala již téměř padesát milionů korun. Další sbírku organizují Adra, Diecézní charita Brno a Diakonie ČCE.

Do pomoci se zapojují i soukromé firmy. Mobilní operátor T-Mobile uvedl, že přes neziskovou organizaci Adra daruje pět milionů korun. Nadace ČEZ poskytne deset milionů korun. Online supermarket Rohlík.cz zaváží potraviny a dětské potřeby do postižených oblastí.

Peníze posílají také sněmovní opoziční strany. Piráti a STAN, stejně jako trojkoalice Spolu, přerušili kampaň. Spolu posílá 1,5 milionu korun do postižených oblastí. Do oblasti vyjel s materiálem předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.