Havarijní pojištění se mění kvůli stoupajícímu zájmu o leasing i díky sílící elektromobilitě
Ceny nových i ojetých aut v poslední době rostly, ale zdražovaly i náhradní díly nebo servis. To se přirozeně podepisuje také na pojištění aut a na zájmu o něj. Stejně jako nástup elektromobilů nebo ze Západu přicházející trend, že především mladší generace už nemají takovou touhu auto vlastnit a dávají přednost sdílení. Anebo „pronájmu“ s pomocí leasingu.
Třetina v Česku registrovaných aut má sjednané havarijní pojištění a zájem o tuto ochranu stoupá. Například Česká podnikatelská pojišťovna meziročně zaznamenala jeho dvacetiprocentní nárůst. Jak upřesňuje Renata Čapková z tiskového odboru ČPP, loni si havarijní pojištění k povinnému ručení v této pojišťovně sjednal téměř každý čtvrtý řidič, ještě před pár lety to přitom byl jen každý šestý.
Havarijní pojistka i pro ojetiny
Velkou roli v rostoucích číslech hrají starší auta z druhé ruky, které si jejich majitelé pojišťují více než dřív. „Jedním z důvodů jsou vyšší pořizovací ceny vozidel a vyšší cena případných oprav,“ vysvětluje Petr Milata z ČSOB Pojišťovny. „Ve společnosti sice ještě pořád koluje mýtus, že havarijní pojištění je vhodné pouze pro nová a zánovní vozidla, ale to už dávno neplatí,“ dodává Jan Marek z Generali České pojišťovny a upozorňuje, že vzhledem k tomu, že na českém trhu je osmdesát procent aut starších čtyř let, je aktuálním trendem snaha o pojištění právě těchto vozů.
Podle Milana Káni z Kooperativa pojišťovny je největší zájem o komplexní havarijní pojištění, které kryje havárie, vandalismus, živly a odcizení. Co se jednotlivých připojištění týče, dlouhodobě oblíbené je v Česku i pojištění skel. Podle Kateřiny Novotné z Allianz pojišťovny je možné hovořit přímo o specifiku českého trhu. Následuje připojištění asistenčních služeb a také pojištění přírodních rizik, které zahrnuje třeba i srážku se zvěří. Na významu pak získává i pojištění ztráty hodnoty (GAP), které v případě odcizení nebo totální škody pokryje rozdíl mezi hodnotou vozidla v době pojistné události a pořizovací cenou nového auta.
Stejně jako u jiných pojistek také u té havarijní je třeba dávat pozor na takzvané podpojištění. To je situace, kdy je pojistná částka nižší než hodnota auta. V případě škody, a nejen té totální, se pak pojistné plnění krátí. U havarijního pojištění sice není podpojištění tak časté jako třeba v případě pojištění majetku, přesto je dobré dát si pozor na úvodní nastavení pojistné částky. „Pokud je správně stanovená pojistná částka na počátku pojištění, potom by zpravidla i přes růst ceny ojetých vozidel měla hodnota auta stářím postupně klesat,“ poukazuje Tomáš Pavlík z České asociace pojišťoven na druhou krajnost: pokud se částka průběžně v letech neaktualizuje, může naopak docházet k přepojištění.
Stačí operativní pronájem
Do pojištění aut se stále více promítá i skutečnost, že Češi mění své návyky a dnes už auto nepotřebují vlastnit. Stačí jim si ho jen „pronajmout“ na operativní leasing. „Naše partnerské společnosti z oboru potvrzují, že trend přechodu od vlastnictví k užívání automobilů prostřednictvím leasingu je v západní Evropě velmi patrný a český trh ho postupně následuje. Zvláště operativní leasing se v této oblasti financování stává mainstreamem,“ potvrzuje Jan Marek s tím, že posun má významné dopady i na pojištění vozidel. Preferují se vyšší pojistné limity, co nejširší krytí pojistných rizik a také služby takzvané bezlimitní asistence.
Marek dodává, že podle leasingových společností, se kterými v Generali spolupracují, je ve firemním sektoru prostřednictvím operativního leasingu financováno více než pětapadesát procent vozů, tahounem jsou malé firmy s méně než sto zaměstnanci. Zajímavá jsou také čísla domácností, kde operativní leasing dosahuje podílu přibližně dvaadvaceti procent a má potenciál dalšího růstu. Důvodem, proč zájem o leasing v Evropě i Česku roste, jsou podle Milana Káni především rostoucí ceny nových aut, preference flexibilního financování a také snaha firem i jednotlivců optimalizovat své cash flow.
Renata Čapková jako nový trend vnímá také sdílení aut, o které je zájem především u mladé městské generace. I to má totiž na pojištění vliv: „V dlouhodobém horizontu to může vést k určitému snížení množství vozidel a tím i ke snížení počtu uzavíraných pojištění. Z hlediska škodního průběhu to ale bude spíš horší, protože sdílená nebo půjčovaná vozidla vykazují vyšší škodní průběh, což by mohlo ovlivňovat růst cen pojistného.“
Pojistka nejen pro e-auto, ale i pro nabíječku
Ačkoli elektromobily v portfoliích českých pojišťoven zatím tvoří pouze jednotky procent, do budoucna s nimi budou muset počítat. Podle Milana Káni letos Česko zažívá výrazný posun především v oblasti firemní elektromobility. Dodává, že se to děje nejen s ohledem na udržitelnost, ale také kvůli regulatornímu tlaku, daňovým výhodám i snaze dosáhnout nižších provozních nákladů. Vyšší podíl elektroaut u firemních zákazníků potvrzuje i Petr Milata, výrazné rozdíly oproti pojištění běžných vozidel se spalovacím motorem ale nevidí. Jak ale zmiňuje, podíl elektroaut je zatím v Česku poměrně malý, takže relevantní závěry bude možné vyvozovat až později.
„Pojištění elektromobilů se od pojištění běžných spalovacích automobilů liší jen mírně,“ podotýká Kateřina Novotná. Z její zkušenosti vyplývá, že majitelé e-vozů chtějí mít pojištěné i příslušenství, třeba domácí nabíjecí stanice. Kromě toho chtějí být chráněni v případě, kdy by baterie způsobila požár elektromobilu. Jan Marek doplňuje, že součástí pojištění je třeba i odtah k nejbližší nabíjecí stanici. A upozorňuje také na zvýšené pojistné limity u některých událostí. Důvod doplňuje Renata Čapková: „Zahraniční zdroje uvádějí, že u elektromotorů jsou náklady na pojistná plnění ve srovnání se spalovacími motory o 25 až 35 procent vyšší.“