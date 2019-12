Finanční poradci na úbytě, od roku 2014 se snížil jejich počet na třetinu | E15.cz

Počet finančních poradců ve firmách podnikajících ve finančním poradenství se mezi roky 2014 a 2019 snížil z 27 144 na 9292, tedy o 66 procent. Vyplývá to ze studie Centra ekonomických a tržních analýz.

Na trhu tak podle studie vznikl prostor pro poskytování finančních služeb a produktů, vzhledem k některým skandálům z minulosti se budou ovšem klienti zaměřovat na známost a důvěryhodnost značky.

Největší počet poradců má podle studie OVB Allfinanz, následovaná Partners, ZFP Akademií a společností Fincentrum & Swiss Life Select. Tyto čtyři společnosti zaměstnávají přibližně 70 procent všech finančních poradců.

„Profesionalizace sektoru vede k tomu, že taktiku „prodej a jdi dál“ střídá taktika dlouhodobého vztahu s klientem, kterému jsou nabízeny produkty podle jednotlivých fází životního cyklu,“ uvedl ředitel výzkumu CETA Aleš Rod.

Ze studie dále vyplývá, že prodej přes obchodní zástupce patří mezi nejefektivnější způsoby, přičemž v České republice je takzvaný Multi Level Marketing u finančního poradenství nejčastější formou prodeje. „Díky regulatorním opatřením v sektoru, dostupnosti informací o atributech finančních produktů a konkurenci se fungování finančního poradenství profesionalizuje, čímž dochází k vytlačování hochštaplerských praktik prodávat za každou cenu,“ uvedl Rod. Tento trend bude s digitalizací ekonomiky pokračovat, dodal. Multi Level Marketing nebo-li síťový prodej představuje pyramidové schéma obchodních zástupců.

Struktura prodejů se tak podle studie s největší pravděpodobností změní a část se přesune do digitálního světa. Zároveň nové trendy ukazují, že poradenské firmy budou muset investovat do rozvoje nových technologií, což bude zřejmě zvětšovat rozdíl mezi menšími a většími firmami. „Právě malé a zanedbatelné firmy se s největší pravděpodobností stanou subjektem akvizic ze strany velkých nadnárodních a silných konkurentů,“ uvádí studie.

Zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016 stanovil povinnost složit zkoušku z odborné způsobilosti. Finanční poradci, zprostředkovatelé a poskytovatelé i nebankovní prodejci úvěrových produktů museli zkoušku složit a osvědčení získat v dvouletém přechodném období.

Zákon o spotřebitelském úvěru není jediným zákonem, který povinnost vykonat odbornou zkoušku stanoví. Nyní běží přechodné dvouleté období pro pracovníky na kapitálovém trhu, kteří musí zkoušku odbornosti rozdělenou do dvou typů složit nejpozději do 3. ledna příštího roku. Obdobně jsou na tom pracovníci v pojišťovnictví, kteří na splnění povinnosti mají lhůtu do 1. listopadu 2020.