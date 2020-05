Exekuce: "Sněhulák" ministryně Benešové vzbuzuje odpor | E15.cz

Projednávání vládní novely exekučního řádu před finálním schvalování v poslanecké sněmovně prohloubilo propast mezi názory poslanců a exekutivy. Týká se to především jedné z klíčových změn exekučního řádu, takzvané teritoriality.

Jde o to, aby exekutora nevybíral věřitel, ale místně příslušný soud. Proti tomu prosazuje ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO) takzvaného sněhuláka. Tedy to, aby se nová řízení proti danému dlužníkovi nabalovala na stejného exekutora.

Návrh novely probere tento týden sněmovní ústavně-právní výbor, jehož rozhodnutí jsou pro další osud předloh určující. „Chci, aby debata na výboru byla velmi důkladná. Na stole je několik variant teritoriality, s nimiž ale nesouhlasí ministerstvo. Tento nesoulad se musí vyřešit,“ řekl deníku E15 místopředseda ústavně-právního výboru a šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Narazil na skutečnost, že sněmovní podvýbor pro exekuce, insolvence a oddlužení schválil dvě úpravy. První počítá s „čistou teritorialitou“, tedy s místní příslušností exekutorů a jejich přidělování soudy ve všech případech. Kompromisní verze lidovce Marka Výborného předpokládá zachování současného výběru exekutorů věřiteli pouze u vymáhání dluhů podnikatelů, výživného a náhrad škod z trestné činnosti.

Zatímco návrh Výborného má podporu napříč stranami, „sněhulák“ vzbuzuje odpor. Proti je i Exekutorská komora.

„Celý systém přidělování nových exekucí by vedl k vytvoření jen několika velkých exekutorských úřadů, protože služebně starší exekutoři s vysokým počtem v minulosti zahájených exekucí by získávali i nejvyšší počet nově zahájených exekucí,“ uvedl prezident komory Vladimír Plášil. Dodal, že návrh je pro účastníky řízení nepřehledný a pro justiční orgány a exekutory složitý a nákladově i organizačně zatěžující. „Vedl by k prodloužení a prodražení vymáhání práva,“ podotkl Plášil.

Exekutoři dlouhodobě prosazují teritorialitu, vládou schválená novela exekučního řádu ministryně Benešové ji však nezavádí.

Vedle komory se „sněhulákem“ nesouhlasí ani neziskové organizace. „To, že podvýborem pro exekuce prošla čistá teritorialita, je dobrá zpráva pro narovnání exekučního prostředí v Česku,” řekl šéf Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl. Stěžejní podle něho bude postoj poslanců ANO, kteří se na nezávislém přidělování exekutorů soudy neshodují.