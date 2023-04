Ševčík ustál hlasování o odvolání z čela fakulty VŠE | e15.cz

Dvořák se rozhodl požádat o odvolání Ševčíka z funkce poté, co se děkan Národohospodářské fakulty zúčastnil březnové protivládní demonstrace Česko proti bídě, kde byl zachycen v hloučku demonstrantů, kteří se snažili strhnout vlajku Ukrajiny z Národního muzea. Ševčík toto obvinění odmítá a tvrdí, že se na demonstraci objevil náhodou cestou z oběda.

Ševčík se minulý rok opakovaně účastnil protivládních demonstracích, kde působily hlavní tváře dezinformační scény, například Jindřich Rajchl. V září Ševčík vystupoval na demonstraci, které se zúčastnil i nacionalista Tomáš Ortel. Toto vystoupení razantně kritizoval rektor VŠE a opakovaně prosil Ševčíka o ukončení těchto aktivit. Vše vygradovalo po střetu s policií na demonstraci, která se uskutečnila 11. března.

Zastánci Ševčíka tvrdí, že pokud by děkana odvolali, znamenalo by to porušení svobody slova. „Je to o 11. březnu a důkazem je jednoduchý fakt. Před 11.březnem jsme žádný návrh na odvolání děkana neměli. Ten den se ovšem nestalo nic, proč by měl být děkan Ševčík odvolán,“ uvedl člen fakultního senátu Jan Vondráček.

Dvořák reagoval tím, že fakultní akademický senát nemá obhajovat děkana, ale zastupovat zájmy fakulty.

Sám Ševčík tvrdí, že vyhověl všem požadavkům rektora, a to i tehdy, kdy šly nad rámec zákona. Jako příklad uvedl ukončení svého působení ve funkci ekonomického poradce Trikolory. Ševčík předložil i seznam důkazů, které mají hovořit v jeho prospěch. Jde mimo jiné o nahrávky, které podle Ševčíka zpochybňují lživá obvinění ze strany médií. Ševčík reagoval i na údajné absurdní obvinění z proruských politických názorů. „V 80. letech jsem zde vystoupil proti pomoci ze SSSR, kterou jsem označil za okupaci, za což jsem byl persekuován,“ řekl.

Ačkoliv rektor má pravomoc děkana odvolat, nejrychlejší cestou je rozhodnutí fakultního senátu. Ten se ovšem skládá z Ševčíkových podporovatelů s výjimkou dvou studentských senátorů. Šance na podporu návrhu na dnešním zasedání jsou tak spíše malé.

Rektor VŠE již dříve avizoval, že po případném odmítnutí návrhu fakultním senátem nechá celou situaci prošetřit celoškolským senátem, který podporuje odvolání Ševčíka.

Zásadní roli v případu sehraje konkrétní odůvodnění rektora. Ševčíka nelze odvolat pouze kvůli poškození dobrého jména a zájmů školy, řekl E15 právník Michal Říha. Rektor musí jasně vymezit dopady tohoto jednání, například špatným řízení tvůrčí činnosti na fakultě nebo snižováním zájmů o fakultu ze strany uchazečů a odborníků. K tomu již došlo například v souvislosti s akcí Homecoming VŠE, na které odmítlo vystoupit několik řečníků kvůli setrvání Ševčíka ve funkci.