Firmy skrývají vlastníky. Chystají se tresty | E15.cz

Od spuštění evidence skutečných majitelů uplynul rok a většina společností, které se do ní měly do začátku letošního roku zapsat, ji ignoruje. Možnost dohledat skutečné vlastníky firem přitom po Česku požaduje Evropská unie, která rejstřík pokládá za jeden prostředků pro boj s korupcí, daňovými úniky a praním špinavých peněz.



Povinnost oznámit státní správě jméno svého skutečného majitele splnila v Česku jen osmina firem. Do prvního ledna tohoto roku se do nové databáze měly zapsat všechny osoby zapsané do obchodního rejstříku, tedy víc než půl milionu subjektů. „K termínu svou povinnost splnilo 65 395 subjektů,“ napsal redakci Martin Bačkovský z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti, které má evidenci na starosti.



Ministerstvo připouští, že nemá firmy k zapsání jak motivovat. Společnostem, které se do evidence skutečných majitelů nezapíšou, totiž podle zákona nehrozí žádná sankce. „Za těchto okolností nezbývá než apelovat na splnění povinnosti prostřednictvím dostupných komunikačních prostředků,“ uvedl Bačkovský.

Ministerstvo proto pracuje spolu s rezortem financí a Finančním analytickým úřadem na změnách. Vláda tím také reaguje na poslední novelu směrnice z loňského června, která ukládá členským státům do ledna 2020 zpřísnit podmínky v souvislosti s registrem.