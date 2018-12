Gazdík chce v dubnu skončit v čele Starostů. Pustí se do reformy školství | E15.cz

Není to tak dlouho, co vláda Andreje Babiše (ANO) ustála vcelku pohodlně hlasování o nedůvěře, které opozice vyvolala během kauzy jeho syna Andreje mladšího, a znovu se ozývají hlasy, že by měl skončit alespoň premiér. Po problémech se zastavenými dotacemi z EU na to apeluje první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, Babišův koaliční partner Jan Hamáček (ČSSD) však důvod pro konec nevidí a sám premiér mluví o kampani.