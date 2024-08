Částku 397 430 korun, která odpovídá všem příspěvkům, které Hrabáč poskytl ANO, věnuje hnutí na dobročinné účely, řekl Babiš. Vedení subjektu zároveň vyzvalo ústeckou krajskou organizaci, aby urychlila proces Hrabáčova odvolání z funkce chomutovského primátora a radního Ústeckého kraje.

Babiš uvedl, že se jedná o první selhání dlouholetého člena ANO. „My to netolerujeme. Měli jsme dva případy, kdy se k nám infiltrovali dva lidi z ODS původně. Řešíme to radikálně, jinak než ODS,“ prohlásil šéf hnutí. Babiš je sám obžalován v kauze dotace pro areál Čapí hnízdo. V případu dosud nepadlo pravomocné rozhodnutí.

Hnutí v minulosti kvůli kauzám vyloučilo pardubického exprimátora Martina Charváta či bývalého místostarostu a radního městské části Brno-střed Jiřího Švachulu. Oba byli dříve také členy ODS.

„Za 12 let naší existence je to první vážný případ. Samozřejmě z toho vyvodíme důsledky, protože je to jednoznačně problém i naší krajské organizace,“ poznamenal Babiš. „Byl to šok, protože nikdo to netušil a je to špatně, a proto to radikální rozhodnutí. Nám trvalo šest hodin, než jsme pana Hrabáče vyškrtli z kandidátky. Podle stanov jsme museli ho teď vyloučit rozhodnutím předsednictva,“ dodal Babiš.

Předsednictvo ANO zároveň uložilo karlovarské organizaci, aby učinila kroky k vypovězení koaliční smlouvy na tamním magistrátu kvůli obvinění radního pro dopravu Petra Bursíka (ODS). Ten už oznámil, že skončí v radě města a pozastaví své členství v ODS. Koalici tam tvoří ANO, Karlovaráci a Spolu.

V případu ovlivňování zadávání veřejných zakázek kriminalisté dosud obvinili čtrnáct lidí a pět společností. Hrabáčovi hrozí až dvanáct let vězení, o jeho odvolání z funkce primátora mají zastupitelé v Chomutově podle dřívějších informací rozhodnout 3. září.