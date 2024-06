Mezi potravinami oproti loňskému květnu významně zlevnila například mouka nebo vejce, v obou případech klesly ceny o 23,5 procenta. Za ovoce se platilo o 6,7 procenta méně, maso bylo o 5,8 procenta levnější. Nealkoholické nápoje zmírnily svůj cenový růst na čtyři procenta. Ceny zboží v květnu úhrnem vzrostly o 0,9 procenta, ceny služeb o 5,3 procenta.

Ceny zboží v květnu úhrnem vzrostly o 0,9 procenta, ceny služeb o 5,3 procenta. „Na meziroční růst cenové hladiny měly v květnu největší vliv ceny v oddíle bydlení,“ uvedli statistici. Nájemné se zvýšilo o 7,2 procenta, výrobky a služby pro běžnou údržbu bytu byly dražší o 4,6 procenta, vodné o 10,9 procenta, stočné o 10,5 procenta, elektřina zdražila o 11,1 procenta a teplo a teplá voda o 3,6 procenta. Ceny zemního plynu naopak meziročně klesly o 6,6 procenta, tuhá paliva pak zlevnila o 3,9 procenta.

Více se platilo také za pohonné hmoty, dražší byly téměř o jedenáct procent. Zdražil rovněž alkohol a tabák. Ceny stravovacích služeb pak byly vyšší o 7,5 procenta, v případě ubytovacích služeb to bylo o 10,2 procenta.

Pohonné hmoty ve srovnání s dubnem zlevnily o 1,8 procenta, domácí spotřebiče o 1,6 procenta a ceny zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti klesly o 1,1 procenta. "Vývoj cen v oddíle rekreace a kultura byl ovlivněn poklesem cen dovolených s komplexními službami o 1,7 procenta," podotkli statistici. Mezi potravinami zlevnilo v meziměsíčním srovnání například drůbeží a vepřové maso nebo vejce. Zdražily naopak brambory či máslo. Vyšší byly i ceny stravovacích a ubytovacích služeb.

„Inflační čísla za květen přinesla větší korekci meziročního růstu, než se na trhu předpokládalo. V červnu zřejmě dojde k dalšímu mírnému ústupu inflace. Pohonné hmoty aktuálně dále zlevňují, což by se mělo promítnout i do oslabení jejich meziročního růstu. S největší pravděpodobností by se měl dále zmírňovat i růst cen energií,“ hodnotí ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský. „Pro další měsíce nepředpokládáme pro inflaci jednoznačný směr, ale spíš pohyb v úzkém pásmu kolem 2,5 procenta. Až v prosinci by nízká báze mohla vytlačit inflaci ke třem procentům,“ dodává expert.

Podle analytiků je dnešní číslo dobrou zprávou pro Českou národní banku, nicméně setrvalost inflace u cen služeb a zároveň volatilita některých položek spotřebního koše bude centrální banku nadále tlačit spíše k opatrnému snižování úrokových sazeb. „I přes silnější kurz koruny tak ČNB na příštím jednání koncem června pravděpodobně zvolí pokles sazeb jen o čtvrt procentního bodu a na některých měnových jednáních ve druhé polovině roku mohou zůstat sazby bez změny,“ myslí si hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.