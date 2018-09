Investiční pobídky bude nově schvalovat vláda | E15.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že stát měl systém investičních přehodnotit už dávno. „Od vzniku investičních pobídek v roce 2011 jsme poskytli daňovou výhodu ve výši 56 miliard korun,“ podotkl. „Zákon je koncipován jako automat, takže vláda ani nevěděla, že poskytujeme pobídky, odehrávalo se to na úrovni CzechInvestu a úředníků,“ dodal. Vláda dosud schvalovala jen velké strategické pobídky.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) uvedla, že přenesení rozhodování o poskytování investičních pobídek přímo na vládu znamená pozitivní posun v transparentnosti podpory konkrétních projektů. „Zároveň to dává vládě efektivní nástroj, jak orientovat případné investiční pobídky tam, kde to je skutečně potřebné. A přináší také, a to považuji za zcela zásadní, silný parametr veřejné kontroly nad tím, proč a komu má být investiční podpora státu poskytnuta,“ podotkla.

Po jednání kabinetu ministryně ČTK řekla, že dnes naopak neprošel její návrh, aby předtím, než se budou připravovat investiční pobídky, byla zpracována analýza, na které by se podílela Hospodářská komora. "Moc mě to netěší, nicméně to bylo takto schváleno. Argumenty zaznívaly především ze strany legislativců, s tím, že je to nesystémové," dodala Nováková.

Státní pobídky pro investory mají být podle novely nově směřovány na projekty s vyšší přidanou hodnotou a na projekty spojené s tvorbou kvalifikovanějších pracovních míst. Pobídky by také měly být snadněji dostupné pro malé a střední firmy. Zásadní změnou je i úprava výpočtu nových pracovních míst, která se nově budou počítat jen za místo realizace investiční akce. Taková úprava by měla usnadnit zejména podporu nevýrobních činností.

Novela má posílit mezinárodní konkurenceschopnost Česka, sníží se rovněž nároky na státní rozpočet. MPO očekává pokles počtu žádostí o investiční pobídky z výroby s nižší přidanou hodnotou. Výše nároků na státní rozpočet by měla klesnout na 3,13 miliardy Kč ze současných 4,35 miliardy.

U podpory strategických investičních akcí se jako podmínky pro poskytnutí pobídky sníží minimální počet nových pracovních míst u technologických center na 70 při zachování minimální investice do majetku 200 milionů Kč.

Pobídky mají nyní formu slevy na dani z příjmů firem, hmotné podpory na pracovní místo, hmotné podpory na školení a rekvalifikaci či hmotné podpory na pořízení dlouhodobého majetku. Mezi podporované oblasti patří zpracovatelský průmysl, technologická centra a centra strategických služeb. Od července 2014 je podle rozhodnutí Evropské komise maximální míra veřejné podpory v českých regionech pro velké podniky 25 procent, u středních firem 35 procent a u malých 45 procent.

Změny v systému investičních pobídek mohou být provedeny až po schválení Evropskou komisí. Příslib investiční pobídky od státu získalo loni 74 investorských projektů a celková výše pobídek činila 10,7 miliardy Kč.