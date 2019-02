Jednání o pražském stavebním úřadu se zadrhává, podle části koalice je zbytečný | E15.cz

Praha v současné době nemá jeden stavební úřad, ale každá ze 22 městských částí má svůj vlastní. Náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09) je chce doplnit centrálním stavebním úřadem, který by fungoval na úrovni magistrátu. Na starosti by nový úřad měl mít významné stavby. „Dopravní infrastruktura je základ. Osobně si myslím, že by se to mělo týkat všech větších záměrů nad předem určeným množstvím metrů čtverečních, a to včetně bytových projektů,“ řekl Hlaváček.

Kromě dopravy či bydlení se zvažují například další veřejně prospěšné stavby, jako školy či nemocnice, případně i větší administrativní centra. Podle Hlaváčka se vede diskuze nad tím, jak nastavit parametry. „Například v Londýně je to od výšky budov a metrů čtverečních,“ řekl Hlaváček. „Úřad by se zabýval pouze územním řízením, nikoli stavebním povolením,“ dodala radní pro bydlení Hana Marvanová (STAN).

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nápad zcela neodmítá, ale podle něj je důležité vycházet z konkrétních dat. „Měli bychom nejprve zjistit, kde se vlastně stavební a územní řízení zpožďují. Na základě toho bychom měli vést diskuzi, zda má centrální úřad potenciál zrychlit ta řízení,“ řekl Hřib. Piráti již připravují evidenční systém, který by měl data poskytnout.

Podle poslance a šéfa Prahy sobě Jana Čižinského je klíčové, aby se povolovací řízení urychlilo za stávajících podmínek. „Nejsme přesvědčeni o tom, že centrální stavební úřad může být krokem ke zrychlení výstavby,“ řekl Čižinský. Koalice již podle něj vydala finance na personální posílení stavebních odborů. „Je důležité, aby se dodržovaly lhůty. Pak se to rozběhne,“ řekl.

Po centrálním úřadu volají developeři, zástupci Institutu plánování a rozvoje a neodmítají ho ani opoziční ODS a ANO. „Úřad by ale měl fungovat nejen pro územní řízení, ale i pro stavební a společná řízení,“ míní šéf developera Central Group Dušan Kunovský.

Pokud se podaří Dostálové prosadit stavební zákon v navrhované podobě, Praha zřejmě stejně bude muset zřídit krajský stavební úřad. Samosprávy ale nyní protestují proti změnám v systému stavebních úřadů, podle Dostálové by totiž měly zcela podléhat státu.

Pro pražské radní je důležité, aby odvolacím orgánem pro případný nový úřad byl magistrát. Podle současného zákona by totiž odvolacím orgánem bylo ministerstvo pro místní rozvoj, což by povolovací řízení podle radních neurychlilo. Změnu zákona již navrhl bývalý radní pro dopravu a poslanec Petr Dolínek (ČSSD), byť sociální demokracie již v pražském zastupitelstvu nezasedá. „S námi to nekoordinoval,“ komentoval Dolínkovu iniciativu Hlaváček.