ODS nabídli spolupráci lidovci, TOP 09 i Starostové a nezávislí | E15.cz

„Máme k sobě nejblíže. Jsme na jedné společné lodi české politiky, nebojím se říci, že jsme v jedné kajutě. Hájíme konzervativní hodnoty,“ prohlásil před více než pěti sty delegáty kongresu ODS v Praze šéf KDU-ČSL Marek Výborný.

Míní, že Babišův kabinet není schopen podívat se za horizont jednoho volebního období. „Chybí dlouhodobě udržitelná důchodová reforma nebo důležité změny ve školství. Stejně jako vy chceme dosáhnout změny,“ řekl Výborný s tím, že přes ekonomický růst je zřejmé, že koaliční sestava ANO a ČSSD tolerovaná komunisty „projídá budoucnost našich dětí a rodin“.

Za nejbližší výzvu označil Výborný podzimní krajské a senátní volby. „Jsem rád, že jsme dohodli spolupráci v Ústeckém kraji, jednáme na Karlovarsku i jinde. Nebojme se vzájemně si podpořit silné osobnosti do Senátu, je to naše společná odpovědnost vůči Česku,“ dodal.

Na kongresu ODS vystoupili i lídři TOP 09 a STAN Markéta Pekarová Adamová a Vít Rakušan. "Chceme-li realizovat náš program, musíme uspět nikoliv jeden na úkor druhého. Stojíme o další spolupráci postavenou na férovosti a vzájemném respektu,“ uvedla Pekarová Adamová s tím, že shodu s občanskými demokraty na ochraně klimatu nebo otázce přijetí eura neočekává.

"Musíme zbavit zemi agrosocialistické vlády opírající se o komunisty, která se řídí heslem Tahle země není pro mladý,“ parafrázovala název filmu bratří Coenů.

I podle Rakušana musí mít mladí lidé perspektivu a také kvalitní vzdělání, aby si dokázali vytvořit vlastní názor. „Pojďme vytvářet společnost, kde se bude svobodomyslným lidem dobře žít. Pojďme vrátit dobu do normálnosti a teprve pak si znovu konkurovat,“ řekl šéf hnutí Starostové a nezávislí.

Znovuzvolený předseda ODS Petr Fiala odhaduje, že do sněmovních voleb v příštím roce by mohli jít odpůrci ANO koncentrovaněji než minule. Kromě Pirátů, kteří chtějí i napřesrok kandidovat samostatně, se tehdy ucházeli o hlasy voličů ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

"Do Vánoc musí být jasno. Místo dnešních pěti stran, by měly jít do voleb tři subjekty. Tento počet by byl dostatečný, aby hlasy středopravých voličů nepropadli,“ řekl Fiala.