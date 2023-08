Jurečka chystá digitalizaci dávek a optimalizaci poboček úřadů práce. Žádat bude možné i na poště | e15.cz

Ministerstvo práce připravuje v příštích dvou letech úpravu sítě poboček úřadu práce. Umožní to postupující digitální zpracování dávek. Nábor úředníků se už teď zastavil. Přesný plán, kolik pracovišť a personálu bude po republice potřeba, by měl být na podzim, uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a pověřený šéf úřadu práce Karel Trpkoš. Úředníci zatím mohou digitálně zpracovávat žádosti o rodičovský příspěvek. Ke konci roku má přibýt příspěvek na bydlení a přídavky na děti.

Na začátku dubna bylo v úřadech práce podle údajů ministerstva vnitra zhruba 12 150 míst, z toho 11 500 ve státní službě a zbytek mimo ni. Po republice fungují téměř tři stovky kontaktních pracovišť. Nedávné informace o rušení některých poboček vyvolaly vlnu nevole, s kritikou přišli opoziční politici.

„Dáváme si práci, abychom si změřili zatížení poboček, rozložení agend. Jsou případy, kdy jsou pobočky v sociálně zatížených lokalitách. To bude hrát roli, jak se bude síť optimalizovat,“ uvedl Jurečka. Podle něj se úpravy provedou v příštích dvou letech a klíčový je pro ně postup digitálního zpracování dávek. V budoucím nastavení bude hrát roli i rozmístění pošt. Také v nich by měli mít klienti možnost žádosti podávat. O spolupráci se nyní jedná. „Počítám, že v průběhu podzimu budeme mít jasnou představu, jak bude optimalizace vypadat,“ řekl ministr. Dodal, že postup změn by pak měl být „se sociální citlivostí“ vůči pracovníkům.

Úřady práce digitálně zatím zpracovávají žádosti o rodičovský příspěvek. U dalších dávek lidé sice mohou žádost on-line podat, nutné je ale dál papírové vyřizování. Podle Trpkoše začne být od letošního listopadu či prosince celý digitální proces možný také u příspěvku na bydlení a u přídavků na děti. Podle ministra se do digitální podoby převádí nejdříve nejpočetnější dávky.

„Kroky povedou k výraznému snížení náročnosti práce lidí na úřadech práce, kteří mají velkou zátěž. V tom vidím obrovský posun, který pomůže práci zrychlit,“ podotkl Jurečka. Podle něj úředníci získají řadu informací z jiných registrů a informačních systémů státu, žadatelé je nebudou muset dokládat.

O některé dávky mohou lidé on-line žádat od loňského léta. Podle Trpkoše tak úřady od loňského července dostaly každou osmou žádost o dávky sociální podpory, tedy právě o rodičovskou či příspěvek na bydlení. Do dvou let by vedení ministerstva rádo dosáhlo toho, aby elektronické podání využívala polovina žadatelů.