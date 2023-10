Zvyšování minimální mzdy: Jurečka posílá do připomínkového řízení dvě varianty | e15.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí posílá do meziresortního připomínkového řízení novelu zákoníku práce, která obsahuje dvě základní varianty mechanismu pravidelného zvyšování minimální mzdy. Do pěti let by podle nich měla činit buď 45 procent průměrné mzdy, nebo její polovinu, a má tak být předvídatelná pro zaměstnance i firmy. Novinářům to ve středu řekl ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nejnižší výdělek v Česku nyní odpovídá zhruba 40 procentům průměrné mzdy.