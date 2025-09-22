Aktualizováno: Kos v kauze Dozimetr chce dohodu. Hlubuček a Redl vinu odmítají, podnikatel přiznal jen drogy
Obvodní soud pro Prahu 9 začal projednávat kauzu Dozimetr. Z praní špinavých peněz, klientelismu a korupce v souvislosti s pražským dopravním podnikem (DPP) je obviněno osm osob. Hlavou organizované skupiny má být lobbista Michal Redl. O dohodu se státním zástupcem usilují Pavel Kos a Luděk Šteffel. Bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) vinu odmítá, stejně se vyjádřili Redlův řidič Ivo Pitrman a podnikatel v IT Maroš Jančovič. Sledujeme nejnovější informace z líčení.
Po třech hodinách jednání soud vyhlásil pauzu do třinácté hodiny a požádal, aby se poté do síně dostavili všichni obžalovaní. V rámci dokazování má k dispozici několik znaleckých posudků, jejich čtení ale musí obžalovaní odsouhlasit – lobbista Redl odmítl první tři.
Soudce zároveň avizoval, že si pravděpodobně na Redla nechá zpracovat vlastní posudek. Předchozí posudek z oboru psychiatrie si na sebe nechal zpracovat sám podnikatel, znalec Zvěřina, který za ním stojí, se ale nemohl dostavit kvůli zdravotním problémům. Soud si jej proto založí jen jako listinný důkaz.
Po více než hodinovém čtení obžaloby státním zástupcem Adamem Borgulou se obžalovaní po jedenácté hodině začali vyjadřovat k projednávané věci. Luděk Šteffel projevil zájem uzavřít dohodu o vině a trestu, stejně jako Pavel Kos, který se zároveň přihlásil k vině. Tu potvrdil na přímý dotaz soudce i podruhé.
Naopak expolitik a náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) prostřednictvím svého obhájce uvedl, že se cítí nevinen, stejně jako obžalovaný Vejsada a obhájce obžalovaného Kučery. Stejně jako Hlubuček vinu odmítá i Redl, přiznal ji pouze v té části obžaloby, která se týká nakládání s drogami.
Redl chystá stížnost českým soudům i Evropské komisi
Právní zástupci podnikatele Redla se od začátku k hlavnímu líčení staví odmítavě, nemělo podle nich ani začít. Obhajoba totiž dosud nemá k dispozici veškeré důkazy z přípravného líčení, zejména záznamy ze sledování. Součástí spisu podle nich není ani výpověď někdejšího ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína, který začal spolupracovat s policií.
„Z důvodu porušení práva na obhajobu se dnes Michal Redl ve své výpovědi omezí pouze na krátký monolog,“ uvedli obhájci Michal Mandzák a Pavel Pechanec. Kvůli porušení unijního práva se chtějí obrátit se stížností na Evropskou komisi.
Obžalovaní v kauze Dozimetr
- Michal Redl: zlínský podnikatel a lobbista má být hlavou organizované skupiny
- Petr Hlubuček: bývalý náměstek pražského primátora za STAN a někdejší člen dozorčí rady DPP
- Pavel Kos: podnikatel, blízký přítel a podle kriminalistů důvěrník Michala Redla
- Matej Augustín: na post ekonomického ředitele dopravního podniku a člena představenstva jej měli dosadit Redl a Hlubuček
- Luděk Šteffel: bývalý šéf IT oddělení DPP
- Martin Vejsada: bývalý ředitel technické správy objektů DPP
- Dalibor Kučera: bývalý vedoucí právního odboru DPP
- Ivo Pitrman: Redlův osobní řidič a asistent, měl zajišťovat převozy na schůzky se členy skupiny, osobně se účastnit jednání v užívaných pražských bytech a také pomáhat při distribuci a rozdělování získaných peněz
- Maroš Jančovič: podnikatel v IT, jeho firma dodávala služby DPP
Původně v kauze v rámci údajné zločinecké skupiny vystupovali také Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah. Oba letos uzavřeli dohodu o vině a trestu.
Další z obviněných bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) ráno potvrdil, že vypovídat bude. „Já jsem sem dnes přišel proto, abych u soudu vypovídal, jsem na to připraven. A jsem připraven případně odpovídat i na nějaké doplňující dotazy,“ řekl. K vině se zatím vyjádřit nechtěl.
Mobily s kryptografickou ochranou a hledání policejních odposlechů
Státní zástupce Adam Borgula při čtení obžaloby popsal, jak měli obžalovaní postupovat při krytí aktivit a obsazování klíčových pozic v pražském dopravním podniku. Řidič obžalovaného Redla Ivo Pitrman měl podle obžaloby opakovaně kontrolovat vozidla, aby v nich nebyla umístěna policejní odposlouchávací zařízení. Skupina rovněž používala mobilní telefony s kryptografickou ochranou.
Borgula také uvedl, že expolitik Petr Hlubuček měl tlačit na tehdejšího náměstka pro dopravu Adama Scheinherra, aby podpořil zvolení Mateje Augustína do představenstva DPP, jinak pohrozil návrhem na odvolání generálního ředitele Petra Witowského. Podobný nátlak měla skupina využívat i při dosazování dalších „loajálních“ osob.
O co jde v kauze Dozimetr
Podle státního zástupce podnikatel Redl společně se svým blízkým přítelem Kosem, Hlubučkem a podnikateli Dovhomiljou a Nemrahem založili v roce 2019 organizovanou zločineckou skupinu. Její členové postupně dosadili na vybrané manažerské pozice v DPP lidi, kteří jednali v jejich zájmu a sami se následně stali členy skupiny. Šlo o vedoucí pracovníky, kteří měli vliv na veřejné zakázky.
Nejprve podle státního zástupce Borguly vybral Redl Mateje Augustína, Hlubuček ho pak koncem roku 2019 prosadil v dozorčí radě jako ekonomického náměstka DPP. Následující rok obsadili členové skupiny i místa vedoucího jednotky informačních technologií právního odboru a odboru Technické správy objektů. Dosadili do nich Luďka Šteffela, Dalibora Kučeru a Martina Vejsadu.
Redl činnost skupiny podle státního zástupce řídil – nejprve z bytu v pražské Revoluční ulici, pak v Dlážděné ulici. Rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze z úplatků. Jeho přítel Ivo Pitrman ho vozil a schůzek v konspiračních bytech se účastnil. Taky skupině zajišťoval ochranu, aby je neodhalila policie. Skupina se také různými způsoby snažila zabránit tomu, aby je někdo mohl odposlouchávat.
Mezi veřejné zakázky, které se skupina rozhodla ovlivnit, patřil podle Borguly například projekt u stanice metra Nádraží Holešovice. O zprostředkování pětimilionového úplatku požádala bývalého šéfa pražského dopravního podniku Martina Dvořáka. Muž byl obviněn až letos v září, údajně po Augustinově výpovědi na policii. Vinu odmítá.
Žalobce zmínil také zakázku za 300 milionů na podporu a rozvoj vnitřního dopravního informačního systému, kterou uzavřela s DPP společnost Uniprog Solutions. Členové skupiny žádali za zmanipulování těchto a dalších tendrů milionové úplatky. Redla viní žalobce také z drogových trestných činů.
Borgula podal v případu obžalobu také na dvě společnosti – firmu Uniprog Solutions, jejíž generální ředitel Maroš Jančovič je v kauze také obžalován a byl podle státního zástupce skupinou dotlačen k zasílání milionových úplatků, a Information Systems Factory Group.
Dozimetr a STAN
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.
K začátku řízení se v pondělí ráno vyjádřil i předseda STAN a současný ministr vnitra Vít Rakušan. „Gauneři, kteří se čehokoliv dopustili, ať čelí spravedlnosti. Neuslyšíte ode mě, že je to kampaň, neuslyšíte ode mě žádné zpochybnění práce policie nebo justice,“ napsal na sociální síť X. Starostové se podle něj s Dozimetrem vypořádali „razantně“. „Vyloučili jsme Petra Hlubučka, veškeré naše financování prošlo přísným externím auditem, obměnili jsme celé vedení a zavedli interní systém ochrany oznamovatelů korupce, a to i anonymních,“ dodal.
Další podrobnosti sledujeme a text průběžně aktualizujeme.