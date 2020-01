Babiš: Zakázka k dálničním známkám byla špatně zorganizována | E15.cz

Systém by mohl zlevnit co možná největším otevřením částí, které jsou v současnosti nastavené jako utajené. Právě režim utajení zakázku prodražoval. Vybraná společnost Asseco Central Europe měla od státu dostat 401 milionů korun, což se premiérovi i opozici zdálo příliš.

Kremlík spolu s šéfem fondu dopravy Zbyňkem Hořelicou premiérovi celou zakázku dopodrobna popsali a vysvětlili, proč byly některé části v režimu utajení. Ministr ani Hořelica nechtěl před podrobnou analýzou odhadovat, o kolik by zakázka mohla zlevnit.

SFDI, který má systém elektronických dálničních známek na starosti, v úterý oznámil, že IT části vybuduje společnost Asseco Central Europe. Ta bude systém i následně čtyři roky provozovat. Zakázka přitom byla vedena v utajovaném režimu a nebyla pro ni vyhlášena klasická veřejná soutěž. Fond uvedl, že si za zakázkou stojí a její organizace byla v pořádku. Opoziční poslanci kritizovali cenu i způsob výběru dodavatele. Ministerstvo dopravy výběr hájilo, postup byl dle úřadu podle zákona a cena zahrnuje celý IT systém. Systém elektronických vinět začne fungovat od příštího roku, nahradí dosavadní papírové kupony.

"Celé od počátku je to špatně, mně se to hrubě nelíbí a bude se o tom jednat. Myslím, že to bylo tak zorganizované a vypsané, že by to mělo být zrušeno," řekl Babiš před schůzkou s Kremlíkem. Řekl také, že je na SFDI i Kremlíka značně naštvaný. Podle premiéra je absurdní, že vláda řeší "haléřové záležitosti" a podobnou zakázku nikoli. "Když je takhle důležitá zakázka, kde máme inkaso šest miliard za dálniční známky, lidem jsme slíbili, že to bude elektronicky, tak si to měl proboha někdo pohlídat, aby to fungovalo," uvedl předseda vlády.

Zakázka nevzbuzuje důvěru ani u koaliční ČSSD, řekl novinářům její první místopředseda Roman Onderka. "Nedokážu si představit, co bylo za 400 milionů pořízeno," uvedl. Podobná zakázka by se podle něj vždy měla projednávat na vládě. "Záležitosti, které se dotýkají částek ve stamilionech a jsou dlouhodobé, by se měly projednávat minimálně formou informace na zasedání vlády," dodal Onderka.

Ekonomický deník uvedl, že právě druhá zakázka na zajištění prodejních míst na elektronické dálniční známky, kterou vypsal SFDI, by podle zadávací dokumentace měla stát 477 milionů bez DPH na pět let, v případě prodloužení o dalších pět let pak 926 milionů korun.