Které budovy by přesun do Letňan vyprázdnil? Stát zveřejnil kompletní seznam | E15.cz

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na žádost primátora Prahy Zdeňka Hřiba upřesnil dopady případného vybudování takzvané úřednické čtvrti v Letňanech. ÚZSVM uvádí, že na okraj Prahy by se přestěhovalo 9773 zaměstnanců veřejného sektoru. Tím by se měla státu otevřít cesta, aby ušetřil 175 milionů korun ročně na nájemném a 273 milionů korun za provoz a údržbu příslušných nemovitostí. Úřad současně zveřejnil kompletní seznam pražských budov, ze kterých by se měli pracovníci do Letňan sestěhovat.