Levice napíná ANO s rozpočtem, jeho podoba se začíná drolit | E15.cz

Jen částečné zdanění takzvaných technických rezerv pojišťoven začali požadovat poslanci koaliční ČSSD. Přidali se tak k opozici. Znamenalo by to osekání předpokládaného výnosu z vládního daňového balíčku o pět až šest miliard korun.

Komunisté, kteří menšinový kabinet ANO a sociální demokracie tolerují, podmiňují souhlas s návrhem státního rozpočtu pro příští rok většími výdaji na zdravotnictví. Poslanecká sněmovna má o balíčku i plánu státních financí jednat za týden.

První místopředseda ČSSD Roman Onderka by nezdaňoval rezervy na životní pojištění, které tvoří asi dvě třetiny prostředků určených na možná pojistná plnění. „Je to poprvé, kdy by Česko přistoupilo ke zdanění celých rezerv pojišťoven. Každý premiér se toho bál s ohledem na to, zda si s tím trh poradí, či nikoliv,“ řekl po jednání rozpočtového výboru, kde spolu se stranickým kolegou Václavem Votavou hlasoval pro návrh opozice.

Šéfku státní pokladny Alenu Schillerovou (ANO) to překvapilo. „To si musíme vyřešit na koaliční radě,“ prohlásila. Připomněla, že vláda přijala balíček jednomyslně. „Pravidla pro tvorbu rezerv pojišťoven jsme si dali do koaliční smlouvy a bylo to na žádost našeho koaličního partnera,“ dodala.

Onderka reagoval slovy, že oranžoví smlouvu neporuší. „K balíčku je ale řada pozměňovacích návrhů, o nichž chceme s paní ministryní ještě diskutovat,“ uvedl s tím, že ČSSD je také proti zrušení daňové výjimky pro domovní kotelny. Upravila by i Schillerovou navrhované vyšší zdanění hazardu, aby se nedotklo Sazky a dalších loterijních firem.

Získat politické body před začátkem hlasování o rozpočtu se snaží i KSČM. Čeká na to, jak dopadne páteční schůzka premiéra Andreje Babiše (ANO) se zástupci krizového štábu zdravotníků. Zatímco vláda je ochotna přidat zdravotnictví šest miliard, štáb chce dohromady 13 miliard.

„Kdyby k dohodě nedošlo, zvažovali bychom, zda rozpočet v prvním čtení podpoříme,“ řekla předsedkyně rozpočtového výboru za komunisty Alena Vostrá. Schillerová už požádala Babiše, aby se jednání se zdravotníky mohla zúčastnit. „Na výsledku záleží osud rozpočtu,“ konstatovala.