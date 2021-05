Nezaměstnanost půjde k pěti procentům, práci marně shánějí hlavně mladí | E15.cz

Negativním jevem je však rapidní propad zaměstnanosti mladých do 24 let. Bez práce je také stále více žen než mužů. Meziročně podle pracovního portálu Profesia.cz stoupl počet nezaměstnaných lidí do čtyřiadvaceti let o třicet procent. Mladí lidé tak v tomto ohledu patří mezi nejvíce zasažené skupiny obyvatelstva.

Aktuálně je v evidenci pracovních úřadů téměř 13 tisíc absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. To je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 3,5 tisíce více.

„Pandemie ukázala, kde máme na trhu práce mezery. Dočasně je ucpal program Antivirus, ale do budoucna potřebujeme řešení pro změny, které nás čekají. Hlavně se jedná o robotizaci,“ řekla šéfka rezortu práce Jana Maláčová (ČSSD).

Právě čtyři desítky miliard korun, které stát od loňska vyplatil firmám na zachování více než jednoho milionu pozic, drží statistiky nadále při zemi. Dosahují přibližně polovičních hodnot oproti poslední hospodářské krizi. V letech 2010 a 2011 se míra nezaměstnanosti v Česku pohybovala kolem devíti procent.

Program Antivirus platí do konce května. „Od června ho už nepotřebujeme. Uvolní se pohyb na trhu práce,“ dodala ministryně Maláčová s poukazem na jarní období, kdy začínají sezonní práce. Rezort momentálně eviduje zájem o posily ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví, zahradnictví nebo v těžbě a také v logistice či v e-shopech. Většinou se jedná o profese, kde stačí nižší vzdělání.

„V následujících měsících by mohla nezaměstnanost ještě mírně klesat,“ míní šéf úřadu práce Viktor Najmon. „Například v gastronomii, cestovním ruchu nebo v lázeňství zaměstnavatelé vyčkávají na další postup při rozvolňování protiepidemických opatření. Už začátkem května ale začali někteří nabízet volná pracovní místa pro číšníky nebo kuchaře,“ dodal Najmon.

Průměrný věk nezaměstnaných činí 43 let. Bez práce jsou nejčastěji lidé se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či se středním vzděláním s maturitou.

Z hlediska pohlaví pak nezaměstnanost dopadá hůře na ženy než na muže. Před propuknutím pandemie COVID-19 v únoru 2020 si práci hledalo necelých 230 tisíc lidí, z toho 110,5 tisíce žen. Ty tehdy tvořily 48,6 procenta všech uchazečů. Ze současných asi tří set tisíc nezaměstnaných je žen 50,4 procenta.

Důvodem je to, že ženy jsou častěji než muži zaměstnány v maloobchodu, gastronomii nebo v turistickém ruchu, na něž koronavirovými zákazy dopadly nejcitelněji.