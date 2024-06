České firmy dlouhodobě trápí nízká nezaměstnanost a s tím související nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Doma s dítětem je přitom podle dat MPSV z roku 2022 přibližně 278 tisíc žen a kolem pěti tisíc mužů – a většina z nich by při péči o dítě ráda pracovala. Podle průzkumu společnosti Deloitte ve spolupráci s Mumdoo z listopadu loňského roku věnuje veškerý svůj čas dítěti více než polovina matek, pracovat alespoň na pár hodin denně by ale chtělo přes 97 procent z nich.

Rodičovská dovolená v Česku patří k těm nejdelším v Evropě, matky a otcové mohou se svými dětmi zůstat doma až čtyři roky. To ale znamená dlouhou dobu výpadku z pracovního trhu, na kterou upozornila začátkem ledna Národní ekonomická rada vlády. A navrhla zkrátit maximální dobu čerpání rodičovské na tři roky. V plánu pro nastartování české ekonomiky navíc doporučuje sloučit rodičovský příspěvek s peněžitou pomocí na rodičovské tak, aby ho bylo možné zcela vyčerpat už do dvou let věku dítěte, navíc s možností volného střídání rodičů.

Bez práce bych třetí dítě neměla

Tereza ze Středočeského kraje je na rodičovské dovolené s šestiměsíčním Jonášem. Pracuje jako vývojářka v bankovním sektoru a díky přístupu svého zaměstnavatele kvůli mateřství neztratila kontakt s prací. „Už na mateřské jsem pracovala dvakrát týdně tři hodiny, a to až do porodu. Vyšli mi maximálně vstříc,“ říká. Ke stejnému pracovnímu režimu se opět vrátila, když byly Jonášovi dva měsíce. Pracuje z domova a hodiny si může libovolně rozložit do celého dne.

„Když potřebuju, syna mi pohlídají babičky. Ale dokážu si to představit i bez toho, jen bych musela práci víc kouskovat a pracovat třeba po večerech, kdy se o syna může starat partner,“ popisuje. Variantu, že by na část rodičovské dovolené zůstal s malým Jonášem doma on, nevylučuje ani jeden z nich. Zatím je ale podle Terezy syn moc malý, výměna s partnerem možná přijde na řadu až za rok.

Prakticky hned po porodu se do zaměstnání vrátila advokátka Eva Zhřívalová. Pro práci při péči o čerstvě narozeného potomka se ale rozhodla až u třetího syna – nemohla jen tak ze dne na den zavřít svou advokátní kancelář, aniž by přišla o klienty. Věnovala se jim alespoň tři hodiny denně a vše plánovala na dobu spánku dítěte.

Zpětně je za své rozhodnutí ráda, protože si tak ušetřila stres z možného výpadku financí. „Myslím, že kdybych nemohla pracovat alespoň takhle, na malý úvazek, třetí dítě nemáme. Spousta mých kamarádek mi říká, že se třetího dítěte bojí kvůli ztrátě kontaktu s prací.“