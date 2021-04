Městská policie v Praze posiluje i kvůli rouškám. Uchazeče loví po webech | E15.cz

Pražská městská policie má podstav, a proto do náborové kampaně investuje nejvíce za poslední roky. Většina zájemců však uniformu strážníka neoblékne, protože neprojde psychotesty. Posily mají mimo jiné dohlížet na dodržování vládních opatření, například na zakrývání dýchacích cest. Stovky porušení během jediného dne zaznamenali policisté například v Praze na vltavské náplavce.

Policii chybí zhruba 150 lidí do zastupitelstvem odhlasovaného počtu 2300 pro letošní rok – a to původní záměr počítal s 2520 zaměstnanci. Zatímco v roce 2018 stála náborová kampaň 1,2 milionu korun, loni to už bylo 4,5 milionu. S dalšími čtyřmi miliony policie počítá pro letošní rok.

„Aktuálně máme zasmluvněné servery iDOS, ČSFD a Seznam, které nám dlouhodobě přinášejí dobré výsledky. Inzerujeme i na portálech Práce a Jobs. Ideálním adeptem na práci strážníka je vyzrálá, ucelená osobnost, rozhodná i empatická. Měli by to být slušní a neúplatní lidé,“ uvádí mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová. Po přiznání všech benefitů a příplatků činí nástupní plat zaměstnance 40 500 korun hrubého.

„Snažíme se reagovat na aktuální stav trhu práce, spoustě lidí se mohly zhoršit pracovní podmínky, někteří kvůli pandemii o práci přišli. I proto jsme zvýšili investice do kampaně,“ dodává Seifertová.

K prioritám strážníků se v době pandemie zařadily kontroly vládních nařízení, které často vykonávají v městské hromadné dopravě. Od loňského září zjistili přes 63 tisíc porušení opatření.

„Dlouhodobě čelíme zcela neoprávněné kritice, že máme málo strážníků, přestože se snažíme dělat maximum, abychom volná místa obsadili,“ uvádí Seifertová. Nejvíce uchazečů neprojde výběrovým řízením kvůli psychotestům.

Servery, na kterých policie inzeruje volná pracovní místa, vybírá podle dlouhodobé zkušenosti. Případně si bezplatně otestuje, jak často návštěvníci daného serveru „prokliknou“ přes banner na stránky policie. Nejvíce zájemců k policii přichází právě přes portály ČSFD, iDOS a Seznam.

Policie inzeruje také na bezplatných kanálech, například na svém YouTube kanále nebo na webech mppraha.cz či upozpraha.cz případně i v rámci periodik městských částí.

Časté porušování vládních nařízení zaznamenávají policisté na vltavské náplavce nebo v parcích. Lidé si často nezakrývají dýchací cesty a konzumují alkohol. Jen městská policie zaznamenala 31. března skoro devět set porušení opatření. Ve dvaceti případech strážníci uložili pokuty, 125 porušení oznámili úřadům.