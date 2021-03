Ministerstva nestačila utratit 150 miliard. Schillerová zůstatky proškrtá | E15.cz

Jednotlivým rezortům zůstala z loňska značná částka, která by pokryla všechny kompenzace firmám a další protikrizová opatření vlády prakticky na celý rok. Dohromady neutratila 150 miliard korun, plyne z údajů ministerstva financí k začátku března.

Úřady mají velkou část neutracených peněz vázanou na projekty dotované Evropskou unií. Přesto chce šéfka státní pokladny Alena Schillerová (ANO) zůstatky proškrtat. Nebude však kopírovat svého předchůdce Miroslava Kalouska (TOP 09), který tak při minulé krizi snížil deficit státního rozpočtu o desítky miliard.

„Na 124 z oněch 150 miliard sáhnout nemohu, jsou vázané na investice. Pokud by je ministerstva zrušila, hrozily by jim sankce a případně arbitráže,“ řekla Schillerová. Přibližně 26 miliard zůstalo z provozních výdajů, jako jsou nenakoupené pohonné hmoty nebo kancelářské potřeby či nerealizované IT zakázky. Ministryně odhadla, že v těchto položkách ušetří při sestavování návrhu rozpočtu na letošní rok jednotky miliard.

Nejvíce peněz mají na účtech rezorty zemědělství a místního rozvoje, celkem jim zbylo přes padesát miliard. Na třetím místě je ministerstvo průmyslu s více než čtrnácti miliardami. Naopak ministerstvo obrany, které dříve čelilo kritice za vysoké přebytky, neutratilo pouze 1,8 miliardy.

Zhruba polovinu zůstatku úřadu Miroslava Tomana (ČSSD) ve výši 26,6 miliardy tvoří evropské dotace. „Jde o finanční prostředky, které Česká republika dostává z EU na Společnou zemědělskou politiku. Vyplaceny budou v průběhu prvního pololetí,“ uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Vedle toho rezortu mimo jiné zbyly tři miliardy z programu Agricovid na podporu potravinářství. Na boj s kůrovcem dodatečně vynaloží 1,4 miliardy a na výstavbu vodovodů a kanalizací v obcích 1,2 miliardy korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj nevyčerpalo z loňska přes 24 miliard. I v jeho případě jsou to z velké části peníze na spolufinancování projektů z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu nebo programů přeshraniční spolupráce.

„Dále budou nespotřebované výdaje využity na financování dotačních titulů související s nemocí COVID-19 na podporu ubytovacích zařízení, lázní, cestovních kanceláří, agentur a průvodců. Jde o 5,2 miliardy korun,“ upřesnil Vilém Frček z odboru komunikace rezortu pro místní rozvoj.

Opozice je přesvědčena, že vláda by měla dotace především agrokoncernům a některým dalším velkým podnikům výrazně omezit. „Na podzim při jednání Poslanecké sněmovny o státním rozpočtu jsme předložili návrhy, které by fakticky znamenaly úspory přes osmdesát miliard,“ řekl šéf ODS Petr Fiala.

Podobně postupoval bývalý šéf státní pokladny Kalousek v roce 2009. Tehdy neexistovaly takzvané nároky z nespotřebovaných výdajů, ministerstva si neutracené peníze ukládala do rezervních fondů. Cílem Kalouska bylo, aby v té době předpokládaný schodek rozpočtu nepřevýšil sto miliard. Fondy proto zrušil.

Z dohromady 43 miliard, které měly rezorty v rezervách, převedl do příjmové strany rozpočtu 31 miliard a snížil o ně deficit. Zbylé prostředky putovaly na rozvoj venkova a vysokým školám. Posílen byl také Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond.

Místo loni naplánovaného mínusu ve výši 500 miliard, se hospodaření státu propadlo o 370 miliard. Půlbilionový schodek schválili kabinetu poslanci před měsícem i na letošek. Ministryně Schillerová řekla, že pokud budou stávající restrikce pokračovat, přibližně 80 miliard, které má vláda vyčleněny na pomoc živnostníkům a firmám nebo program Antivirus, vystačí do poloviny roku.

Nejvyšší zůstatky v kasách rezortů (v miliardách korun)

Ministerstvo zemědělství 26,6

Ministerstvo pro místní rozvoj 24,3

Ministerstvo průmyslu a obchodu 14,6

Ministerstvo životního prostředí 12,2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 11,3

Pramen ministerstvo financí