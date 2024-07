Ministerstvo obrany uzavřelo rámcovou dohodu na nákup těžkých nákladních automobilů Tatra T-815 se společností Tatra Defence Systems. Smlouva, o které ve středu ministryně obrany Jana Černochová (ODS) informovala vládu, umožní do konce září 2031 nakoupit až 872 terénních automobilů tří typů v celkové ceně do 13,35 miliardy korun. Vozy bude ministerstvo pořizovat podle aktuálních potřeb armády a svých aktuálních finančních možností.

Prvních několik desítek automobilů by armáda mohla dostat už v příštím roce. Vozy T-815 mají nahradit zastaralou techniku, jejíž stáří často dosahuje až čtyřicet let. Rámcová dohoda umožňuje, aby se k ní připojili i alianční partneři. Zapojení dalších zemí by podle ministerstva znamenalo množstevní slevu i pro české ministerstvo obrany. Připojení k rámcové dohodě zvažuje například Slovensko.

Nákup nákladních automobilů má navýšit přepravní kapacity armády, ale především bude znamenat nahrazení často značně zastaralé techniky. Na stáří armádního vozového parku upozorňoval při své kontrole i Nejvyšší kontrolní úřad. Vozidla lze využít pro přepravu materiálu po silnici i v terénu, ale také například při nasazení v záchranných a humanitárních operacích.

Minimální počet nakupovaných vozů bude podle smlouvy 98, maximální pak 872. Vozy 6x6-7 (valník) a 8x8-7 (nakladač kontejnerů) už armáda využívá, nově se počítá s typem 8x8-7 (valník). Užívání jednotné přepravní platformy podle obrany významně zjednodušuje logistickou podporu.