Ministr Kněžínek vzdal nový zákon o žalobcích | E15.cz

Jmenovat a odvolávat hlavu státního zastupitelství by měla nadále vláda. Ministr Jan Kněžínek chce znovu vypsat výběrová řízení na všechny posty okresních, krajských a vrchních žalobců.

Po šesti letech dohadů zhasly naděje státních zástupců, že nový zákon zvýší jejich nezávislost na vládě. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (ANO) návrh normy nepředloží, počítá jen s novelou stávajícího zákona. Ta má mimo jiné stanovit pravidla pro výběrová řízení na místa desítek vedoucích žalobců. Unie státních zástupců varuje před čistkami.

„Jsem pro zachování statu quo, tedy aby nejvyššího státního zástupce i nadále jmenovala a odvolávala vláda,“ řekl v rozhovoru pro deník E15 Kněžínek. „O zcela novém zákoně o státním zastupitelství neuvažuji. Myslím, že už ho nikdo ani moc nechce,“ dodal.

Podle Unie státních zástupců byl původní návrh, s nímž přišel v roce 2012 exministr Jiří Pospíšil (tehdy ODS, nyní TOP 09), tolikrát změněn, že bude lepší, když zůstane pod stolem. „Nejvyšší žalobce by ale měl být na vládě nezávislejší. Předpokládáme, že to bude ošetřeno novelou,“ uvedl mluvčí profesní organizace Ondřej Šťastný.

„S naším stanoviskem seznámíme pana ministra, schůzka by se měla uskutečnit v dohledné době,“ podotkl. „Nejvyššího návladního by neměla odvolávat vláda, ale kárný senát,“ míní například bývalý šéf rezortu spravedlnosti a nynější šéf TOP 09 Pospíšil.

O výměně Pavla Zemana, který je v čele soustavy sedm let, se spekuluje už delší dobu. Má k němu výhrady jak hnutí premiéra Andreje Babiše, tak prezident Miloš Zeman.

ANO kritizuje stíhání některých komunálních politiků, Hradu vadí vyšetřování údajných manipulací se zakázkami Lesní správy Lány. Zemana by mohl údajně vystřídat Pavel Komár, nynější náměstek olomouckého vrchního žalobce Iva Ištvana.

Téměř jisté jsou změny na nižších postech. Kněžínek chce, aby pro šéfy okresních, krajských a vrchních státních zastupitelství platilo pevné funkční období jako pro předsedy soudů.

„Muselo by se přijmout přechodné ustanovení, které by řešilo, kdy stávajícím vedoucím státním zástupcům, jmenovaným v současnosti na dobu neurčitou, skončí jejich mandát,“ dodal. V soustavě státního zastupitelství pracuje asi 1200 žalobců, na vedoucích postech, kterých by se změna mohla týkat, necelá stovka.

Aby mohli být napříště vedoucí žalobci jmenováni na sedm nebo nejvýše deset let, musel by ministr vypsat na necelou stovku míst konkurzy.

Podle Unie státních zástupců se však nesmějí uskutečnit k jednomu datu, protože pak by mohlo jít o účelovou snahu zbavit se některých lidí. „Sám pro nějaké rychlé vypisování soutěží moc nejsem, přechodné období by mělo být spíše delší. Rozhodně se tedy nechci nikoho zbavovat,“ odmítl obavy Kněžínek.