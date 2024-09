Nominace na místa jednotlivých evropských komisařů by měla příští týden oznámit předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Portál deníku Die Welt v úterý s odvoláním na své zdroje napsal, že českému kandidátovi na pozici v nové Evropské komisi Síkelovi připadne energetické portfolio.

„Nepochopil jsem, proč to Die Welt otisknul, protože já měl v tu chvíli úplně jinou informaci,“ uvedl Dvořák. Nicméně situace se podle něj může ještě změnit. „Potvrzuji, že tohle je v tuto chvíli dostupný narativ nebo možnost,“ dodal v narážce na portfolio obchodu pro Síkelu.

Premiér Petr Fiala (ODS) nechtěl informace Die Welt komentovat. Zopakoval jen, že s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou jedná o ekonomickém portfoliu. Dvořák i europoslankyně Klára Dostálová (ANO), která se debaty v ČT také zúčastnila, považují právě obchod za důležité a vlivné portfolio.

Pokud by tento post Síkela obsadil, plán kabinetu by se naplnil. Bylo by to poprvé po dvaceti letech členství Česka v Evropské unii, kdy by se takovou pozici pro českého adepta podařilo získat.

Ve středu 11. září by se měla šéfka EK zúčastnit jednání Konference předsedů v Evropském parlamentu (EP), kam byla pozvána, aby představila navrhované složení nové Evropské komise. Konference předsedů se skládá z šéfky EP a šéfů jednotlivých parlamentních frakcí. Očekává se tedy, že v tento den by složení komise mohla von der Leyenová oznámit i veřejně. Následně se uskuteční slyšení jednotlivých kandidátů na eurokomisaře ve výborech EP, takzvané grilování.

V případě, že europoslanci nikoho neodmítnou, mohla by nová Evropská komise začít pracovat už od 1. listopadu. Spíše se ale čeká, že některý z návrhů neprojde. V této souvislosti se spekuluje například o kandidátovi Maďarska, současném eurokomisaři Olivéru Várhelyim. Odmítnutí některých uchazečů by celý proces prodloužilo a komise by mohla být funkční patrně až od 1. prosince. O schválení či neschválení celé komise rozhodují europoslanci většinou odevzdaných hlasů.

Dostálová řekla, že podle informací ze zákulisí by energetické portfolio mělo dostat Španělsko. „Pro nás není úplně dobrá zpráva, že energetiku bude mít Španělka,“ uvedla. „Musíme trošku přibrzdit Green Deal, takže tato kandidátka si v rámci grilování v Evropském parlamentu užije,“ dodala.