Ministr pro legislativu Šalomoun podal očekávanou demisi

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) předal premiéru Petru Fialovi (ODS) svou demisi. Funkci opouští v souvislosti s odchodem Pirátů do opozice. S Fialou se dohodl, že ve vládě skončí příští pátek 11. října. Představitelé koalice už dříve uvedli, že funkci ministra pro legislativu nebudou po odchodu Pirátů obsazovat.

Zbývající dva pirátští ministři podali rezignaci den poté, co jako ministr pro místní rozvoj skončil na návrh premiéra Fialy šéf strany Ivan Bartoš. Ministr zahraničních věcí Lipavský demisi po rozhovoru s premiérem vzal zpět a členem vlády zůstane. Šalomoun skončí příští pátek, napsal na síti X.

„Panu ministrovi děkuji za jeho výbornou práci a profesionální přístup. Naší spolupráce si velmi vážím a přeji mu mnoho úspěchů v jeho dalším profesním životě,“ napsal k Šalomounově demisi na síti X Fiala.

Šalomounova agenda přejde pod ministerstvo spravedlnosti. Ministr Pavel Blažek (ODS) dnes uvedl, že Legislativní radu vlády by mohl vést její někdejší šéf a bývalý ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. „Vrací se to do stavu, který zde už byl. Předpokládám, že pověřím pana Kněžínka, aby řídil jednotlivá zasedání Legislativní rady vlády, jako tomu bylo v minulosti,“ řekl Blažek.

Odchod Pirátů z vlády schválili členové strany v pondělí večer v internetovém hlasování. „Já respektuji to rozhodnutí. Sice nejsem členem strany, ale pořád jsem nominantem za Piráty,“ řekl Šalomoun novinářům. Protože v nově rekonstruované vládě Piráti nebudou, neměl by tam koho reprezentovat, doplnil.