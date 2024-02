Prezident AK ČR Jan Doležal od dnešního jednání s Výborným očekával konkrétní návrhy pomoci českému zemědělství. „Ale já jsem tam slyšel jen nějaké obrysy,“ uvedl. Jednání proto označil za zklamání.

Ministr Výborný dnes odpoledne řekl novinářům, že zástupcům Agrární komory a Zemědělského svazu bude schopen v řádu hodin sdělit, zda se dohodl na některých návrzích podpory sektoru s koalicí. „Budeme jednat teď večer, možná i zítra,“ řekl Výborný.

Zástupci zemědělců dnes přesto vyzvali k přípravě protestní akce na příští čtvrtek. „Pokud by pan ministr přišel opravdu s konkrétními návrhy, tak se ta demonstrace nemusí konat, uvedl předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Doležal zdůraznil, že demonstrace nemá být politická, ale má směřovat ke splnění konkrétních požadavků. Podle Pýchy by zemědělci protestovali tak dlouho, dokud by jim vláda nevyhověla.

Předseda Zemědělského svazu Pýcha uvedl, že zemědělci mají vůči ministrovi a vládě pět konkrétních požadavků. Požadují podpořit zaměstnanost na venkově prostřednictvím sociálního pojištění, nekrátit národní podporu pro životní pohodu zvířat a vrátit úroveň zdanění půdy na původní úroveň před konsolidačním balíčkem, případně nedanit evropské provozní dotace z prvního pilíře společné zemědělské politiky EU.

Čtvrtým požadavkem je, aby premiér a ministři zemědělství a průmyslu aktivně hájili zájmy českých zemědělců v jednání o obchodní dohodě s Ukrajinou. Posledním požadavkem je, že pokud Evropská komise umožní navýšit mimořádnou pomoc zemědělcům z evropských či národních zdrojů, aby tak Česká republika učinila v maximální možné výši.