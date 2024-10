Mladí investují odvážněji: Generace Z předbíhá boomery, sází na inovace a nové technologie

Investování už dávno není výsadou zkušených finančních expertů nebo lidí v pokročilejším věku. Průzkum investiční platformy InvestBay ukazuje, že se ho mladí Češi ve věku 18–26 let nebojí. A co víc, jejich přístup k investicím se značně liší od starší generace „boomerů“ (Baby boomers), kam spadají lidé ve věku 54–65 let. Zatímco ti se drží tradičních bankovních platforem a často investují jednorázově, mladí lidé jsou konzistentnější a nebojí se riskovat. Tento trend může ovlivnit investiční trh v Česku.