Petr Mlsna má v boji o ÚOHS vážného soupeře | E15.cz

Před páteční uzávěrkou přihlášek do výběrového řízení na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nečekaně objevilo nové jméno. S dosavadním jediným uchazečem, náměstkem ministra vnitra Petrem Mlsnou, se utká dlouholetý partner advokátní kanceláře Havel & Partners Robert Neruda. Nabízí novou strukturu úřadu a oslabení kompetencí jeho šéfa.

Vlivný antimonopolní úřad, který povoluje fúze velkých firem, dohlíží na dodržování konkurenčních pravidel a rozhoduje o veřejných zakázkách za stamiliardy korun ročně, není pro Nerudu neznámou institucí. V minulosti působil v ÚOHS osm let. Od roku 2008 byl jeho místopředsedou a o rok později byl jako první místopředseda pověřen řízením úřadu. Funkci vykonával do roku 2010.

Neruda podal přihlášku proto, že vláda vypsala otevřený tendr. „Poprvé v historii má být předseda takto významné instituce vybírán tímto způsobem. Myslím, že v takové situaci je dobré nabídnout alternativu současnému řízení ÚOHS v podobě kandidáta, který má zkušenosti jak z ÚOHS a justice, tak z privátní sféry, a přinesl by tak navíc i jiný pohled na fungování soutěžního úřadu,“ uvedl Neruda.

Řádné fungování úřadu považuje za klíčové pro konkurenceschopnost ekonomiky, efektivní veřejné investování, pro firmy i spotřebitele. „Jako advokátovi, který s ÚOHS přichází téměř denně do styku, ale i jako občanovi České republiky, mi není jedno, že ÚOHS svůj potenciál nenaplňuje. Prestiž a akceptace role ÚOHS ve společnosti je v současné době nízká,“ míní Neruda.

Odborník na soutěžní právo a ekonomii nabízí novou strukturu úřadu. Rozdělil by ho na dvě části - soutěžní a zakázkovou, protože právě veřejné zakázky podle něj instituci příliš zatěžují.

Další výraznou změnou, kterou by Neruda prosazoval, by byla změna kompetencí. Poslední slovo by neměl předseda ÚOHS, jako tomu je nyní, ale kolektivní orgán.

Kandidaturu třiačtyřicetiletého Nerudy komentovala na Twitteru i jeho manželka Danuše Nerudová, která je rektorkou Mendelovy univerzity. „Dlouho jsme doma diskutovali a naznali, že jediná možnost, jak pomoci naší zemi, je nabídnout svoji osobní službu, svoje znalosti, dovednosti a kompetence,“ uvedla Nerudová.

Výběrové řízení na post šéfa ÚOHS bylo vyhlášeno vůbec poprvé, dosud nového předsedu vybírali politici. Původně byla v podmínkách obsažena nutnost, aby kandidát měl bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Podle protikorupčních organizací to však vylučovalo kandidaturu kohokoliv mimo státní správu. Vláda nakonec podmínku vypustila.

Současný předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj rezignoval k 1. prosinci. Bývalý poslanec ČSSD funkci zastával přes jedenáct let. V roce 2015 jeho pokračování v čele úřadu na dalších šest let podpořila tehdejší vláda. Od roku 2019 Rafaje vyšetřuje policie kvůli podezření z korupce a zneužití pravomoci.