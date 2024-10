Až sedm miliard korun chybí v návrhu státního rozpočtu na příští rok na dávky důchodového pojištění. Vyplývá to ze závěrů Národní rozpočtové rady (NRR). Na chybějící peníze upozornila v průběhu jednání Poslanecké sněmovny o penzijní reformě také opozice. Vládní předloha upravující důchodový systém je před závěrečným hlasováním. Pak ji ještě musí projednat Senát a podepsat prezident.

„Aktuální propočty ukazují, že objem letos vyplacených prostředků na důchody bude o zhruba pět miliard vyšší, než předpokládá rozpočet,“ upozorňuje NRR. Skutečný meziroční nárůst objemu prostředků tak podle rady pokryje dodatečné výdaje související s pravidelnou lednovou valorizací penzí méně než z poloviny. Rozpočtovaná částka na rok 2025 je tedy podhodnocena v rozsahu pět až sedm miliard, dodává NRR.

„V návrhu rozpočtu na příští rok není na důchody vyčleněn dostatek peněz,“ obula se do kabinetu i šéfka poslanců opozičního hnutí ANO Alena Schillerová. Podle vlády je na jednání o finančním plánu ještě čas, ministři ho zřejmě upraví.

Penzijní systém už několik let končí v deficitu. Zatím nejvyšší vykázal loni. Schodek činil 72,8 miliardy korun, což je asi jedno procento HDP. Bez reformních změn by se propad podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) do poloviny století dostal k pěti procentům HDP.

Sněmovna o reformě jedná už třetí den, návrh míří do závěrečného hlasování. Dosud největším ústupkem Jurečky je zastropování věku odchodu z pracovní fáze života na 67 letech. Výpočet nových důchodů má ale mírně klesat

Vládní opatření kromě Jurečky hájí například Viktor Vojtko z hnutí STAN, podle něhož by nebylo zodpovědné dívat se na budoucnost příliš optimisticky. Průběžný důchodový systém funguje za podmínky dostatečného počtu pracujících ve vztahu k počtu penzistů a za podmínky dostatečné porodnosti, upozornil Vojtko. „Po více než sto letech tyto podmínky už zdaleka neplatí,“ konstatoval poslanec.

Bývalý předseda dolní parlamentní komory Radek Vondráček (ANO) neúspěšně navrhoval projednávání reformy přerušit, aby koalice mohla s opozicí nalézt jiné řešení. „Jediná cesta je tuto cestu opustit,“ uvedl Vondráček na adresu koaličního návrhu. Jediný čitelný záměr vlády je podle něho snížení životní úrovně penzistů.

Moderovat debatu mezi vládou a opozicí se už pokoušel prezident Petr Pavel, zástupci ANO se ale odmítli jednání zúčastnit.