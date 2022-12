Neexistuje síle, která by demonstranty proti vládě vrátila do systému, říká politolog Lysek | E15.cz

O nástupu populismu nejen u nás, ale také jinde ve světě, jsme hovořili s politologem Jakubem Lyskem. Každého demokrata by mělo zajímat především to, jak se lze populismu bránit, z čeho vyrůstá a co může jeho expanze a radikalizace znamenat pro vývoj české politiky. Lysek v této souvislosti opakovaně hovoří o tom, že jsme po roce 1989 zanedbali občanské vzdělávání.

V neděli se v Praze na Letné uskutečnila už pátá demonstrace proti vládě Petra Fialy. Přestože na ní bylo zase o něco méně lidí než minule, mám dojem, že bychom podobné akce neměli podceňovat. Jejich počet přibývá, a hlavně nelze přehlédnout, jak na nich houstne atmosféra. Minule došlo i na potyčky s novináři.

Kam až to podle vás může zajít?

Vždy to může zajít do krajních podob, které historie velmi dobře zná, i když my na to stále zapomínáme. Nemyslím nutně jen 30. léta fašismu a nástup tehdejších populistů k moci v celé řadě evropských států. Často zapomínáme, že to nebylo jen Německo, ale také Itálie, Portugalsko, Španělsko, Maďarsko, nebo i Polsko.

Kam až situace může zajít, víme i třeba z období antických Athén, kde populismus de facto vedl k prohře v Peloponéských válkách, nejen k popravě Sókrata, vlastně ve vyústění agresivity davu vůči jinému názoru.

A co s tím můžeme nebo máme dělat?

Tady selhává nejen občanské vzdělávání na středních školách, které prakticky neexistuje, ale také výuka dějepisu. Od mých studentů vím, že se pořád musí učit například vypichovanou keramiku, což je jistě důležité pro dataci nějakého naleziště, když se dělá archeologický průzkum, ale tyto znalosti nevedou ke kritické reflexi vývoje lidstva a nevede to k ponaučení, jaká si můžeme z bohaté historie vzít.

Video se připravuje ... 17. listopad 1989: Rekonstrukce událostí - co vše se dělo? • VIDEO Videohub

Příklad antiky je geniální právě v tom, že je to pro nás něco vzdáleného, ale současně známého, takže nikdo nemůže argumentovat „zlým Západem“, „USA“ nebo „Bruselem“. Principy demokratické vlády jsou aplikovatelné tehdy i dnes. Před populismem varoval už Platón a tyto principy jsou pořád aplikovatelné na současnou politiku. Možná by pak ony protesty byly konstruktivní a nikoliv destruktivní.