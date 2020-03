Babiš: Nouzový stav je třeba prodloužit. Nyní platí do 11. dubna | E15.cz

Nouzový stav v České republice bude potřeba podle premiéra Andreje Babiše (ANO) prodloužit. Premiér to uvedl České televizi (ČT). Podporovat bude prodloužení o dalších 30 dnů. Nyní nouzový stav zavedený kvůli šíření nového koronaviru platí do 11. dubna. Prodloužení tohoto stavu musí na návrh vlády schválit Poslanecká sněmovna.

ČT uvedla, že prodloužení nouzového stavu o 30 dnů podporuje i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Myslím si, že se tomu nevyhneme, počet nakažených bude stoupat,“ řekl Babiš v ČT. Pro jeho prodloužení je i předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Babiš znovu apeloval na lidi, aby dodržovali opatření, která vláda zavedla. Aby pokud možno zůstávali doma, venku se pohybovali maximálně ve dvou a chránili především seniory od kontaktu s dalšími lidmi. Poznamenal, že je již jasné, že Velikonoce „strávíme doma“.

Za nejdůležitější označil projekt takzvané chytré karantény, tedy nového systému, který by měl pomoci zachycovat nakažené koronavirem a izolovat jejich kontakty, a to za pomoci dat z jejich telefonů či platebních karet. Zapojit se do něj má i armáda, která vytvoří mobilní odběrové týmy. Projekt začne být příští týden testován v Jihomoravském kraji. Poté bude podle Babiše nejdůležitější Praha. Poznamenal, že v pražských nemocnicích je hospitalizováno 109 pacientů s koronavirem, což je podle něj většina všech hospitalizovaných.

Babiš řekl, že vláda na pondělní jednání připravuje další opatření, které pomůže firmám, podnikatelům a živnostníkům, na něž ekonomicky situace kolem koronaviru dopadla.