Novou tajemnicí pro evropské záležitosti bude Hrdinková | E15.cz

Novou státní tajemnicí pro evropské záležitosti se podle zjištění Lidových novin stane Milena Hrdinková, vyhrála výběrové řízení na toto místo. Nahradit by tak měla Aleše Chmelaře (ČSSD), který loni v září z funkce odešel podle médií kvůli sporům s premiérem Andrejem Babišem (ČSSD). Server Lidovky.cz napsal, že Babiš by měl Hrdinkovou jmenovat do funkce příští týden.