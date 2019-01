Vládní strany čeká střet o místopředsedy. O funkce usilují Stuchlík, Maláčová nebo Petříček | E15.cz

Andrej Babiš i Jan Hamáček mají před volebními sněmy svých formací pozice lídrů svých stran jisté. Co se brzy obmění a možná i výrazně, je ostatní vedení koaličních stran. V obou se bojuje o posty místopředsedů, v ANO i o místa v osmičlenném předsednictvu. Babišovo hnutí rozhodne o změnách už v polovině příštího měsíce, sjezd ČSSD bude hlasovat první březnový víkend.

Novou tváří v předsednictvu ANO se chce stát neúspěšný kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík, který je Babišovým oblíbencem. „Jsem pro vás připraven tvrdě pracovat, nebojím se jít s kůží na trh,“ napsal začátkem ledna členům uskupení. Stuchlík by mohl v předsednictvu nahradit šéfa Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, který nyní usiluje o místopředsednickou funkci.

Kandidovat na prvního místopředsedu proti Jaroslavu Faltýnkovi hodlá brněnský exprimátor Petr Vokřál a středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Oba už mají nominace svých mateřských organizací. Nelze vyloučit, že někdo ze stávajících místopředsedů vypadne nebo získá méně prestižní postavení.

Může to být i Faltýnek, jehož vliv slábne. Například po loňských komunálních volbách se s výjimkou rodného Olomouckého kraje už neúčastnil vyjednávání v Praze ani v Brně. „Petr Vokřál by byl dobrý první místopředseda. V politice je normální, že lidé přicházejí a odcházejí,“ uvedl nedávno Faltýnek, který v roce 2014 Vokřála do hnutí přivedl.

Prvního místopředsedu bude zcela jistě vybírat sociální demokracie. Po loňské rezignaci člena platformy Zachraňme ČSSD Jiřího Zimoly je pozice neobsazená. Největší šance má podle dostupných informací poslanec a někdejší brněnský primátor Roman Onderka.

Sledovaný bude duel o řadové místopředsedy. Zájem projevili ministryně práce Jana Maláčová a šéf diplomacie Tomáš Petříček. Zatímco Maláčová je z Uherského Hradiště, za Petříčkem stojí vlivná pražská buňka socialistů, která chce mít ve vedení strany svého člověka. Uspět mohou oba. Radní kraje Vysočina Jana Fialová ani poslanec Jaroslav Foldyna už místa v grémiu obhajovat nebudou. Prosadit se chce i ostravská buňka. Ve hře je primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký nebo místopředseda dolní komory Tomáš Hanzel.