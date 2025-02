O desetitisíce korun méně. Na řadu domácností tvrdě dopadne konec školkovného a slev

„Pro rodiny, kde je jeden z manželů v domácnosti kvůli péči o děti starší tří let, bude omezení slevy znamenat značný zásah do finančního hospodaření,“ říká daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars Gabriela Ivanco.

Jako modelový příklad může sloužit daňový poplatník, který dosud čerpal školkovné na dvě děti a slevu na manželku. Za letošek zaplatí státu o 59 440 korun více.

Důvodem je to, že školkovné už není možné zahrnout do daňového přiznání, přičemž ještě za rok 2023 činilo až 17 300 korun za každého potomka. Konsolidační balíček zároveň zúžil mantinely pro slevu na manželku nebo manžela. K jejímu získání je nutné mít takzvané rozhodné roční příjmy do 68 tisíc korun, a navíc pečovat o dítě, jehož věk nepřesahuje tři roky. Pokud těmto podmínkám poplatník nevyhoví, přichází o dalších 24 840 korun.

V případě, že si zaměstnanci nechtějí vyplňovat daňové přiznání sami, musejí o roční zúčtování daně požádat do 17. února svého zaměstnavatele. Pro ostatní platí povinnost podat přiznání na papírovém formuláři do 1. dubna. Jestliže zvolí elektronickou cestu, termín se o jeden měsíc prodlužuje.

Ještě více peněz odvedou OSVČ

Konec školkovného a zpřísnění podmínek slevy na manželku nebo manžela se bez výjimek vztahuje i na osoby samostatně výdělečně činné, které nevyužívají daňový paušál a musejí tedy vyplňovat daňové přiznání. Živnostníky přitom letos čeká ještě nárůst povinných odvodů pojistného.

Minimální záloha sociálního pojištění OSVČ s hlavní činností se zvedá o 907 korun a nejnižší záloha zdravotního pojištění o dalších 175 korun. Celkově tak navýšení činí 1082 korun měsíčně. „Minimální měsíční záloha pro OSVČ na hlavní činnost pro rok 2025 tedy činí 4759 Kč,“ uvádí Jakub Klíma, daňový poradce ze společnosti BDO.

U sociálního pojištění OSVČ se do roku 2023 minimální měsíční vyměřovací základ vypočítával jako 25 procent ze stanovené průměrné mzdy. Úsporný balíček ale přinesl změnu ve výpočtu a postupné navýšení tohoto základu. V roce 2024 sociální pojistné stouplo na 30 procent průměrného výdělku, od ledna to je 35 procent a počínaje rokem 2026 se výpočet ustálí na 40 procentech průměrné mzdy. U zdravotního pojištění je navýšení také dané pouze rostoucí výší průměrné mzdy. Nejnižší měsíční záloha je od letošního ledna 3143 korun.

Co se dále zvyšuje, je i minimální záloha na nemocenské pojištění, a to na částku 243 korun. Toto pojištění je pro OSVČ dobrovolné, platit ho nemusejí. „Účast na nemocenském pojištění je nicméně nezbytnou podmínkou pro obdržení peněžité pomoci v mateřství – pro OSVČ alespoň 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na mateřskou a zároveň minimálně 270 dnů v posledních dvou letech,“ dodává Klíma.

VIDEO: Platy jako v Německu? Za čtyři roky je určitě mít nebudeme. Česká práce je stále podhodnocená, tvrdí analytik Dombrovský

FLOW: Platy jako v Německu? Za čtyři roky je určitě mít nebudeme. Česká práce je stále podhodnocená, tvrdí analytik Dombrovský • e15

Stát se zahojí také na studentech

Studenti podávající daňové přiznání ještě loni uplatňovali nejen základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun, ale i slevu na studenta ve výši 4020 korun. Za rok 2024 ji už ale uplatnit nemohou.

Pro vysokoškoláky však nadále platí, že jejich samostatná výdělečná činnosti při studiu se při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění považuje za výkon vedlejší činnosti. Pro studenty působící jako OSVČ tudíž neplatí minimální vyměřovací základy.

Další novinka se týká lidí s vysokými příjmy, na něž se vztahuje sazba 23 procent. Za 2024 podléhá vyšší daňové sazbě daňový základ už nad 1 582 812 korun, zatímco za rok 2023 to bylo až nad 1 935 552 korun. Sazba daně z příjmů v prvním daňovém pásmu zůstala beze změny, činí 15 procent.