Vláda do programu vložila celkem sedm miliard korun, z nichž 4,5 miliardy poputuje na zvýhodněné úvěry a zbylé 2,5 miliardy mohou žadatelé čerpat v podobě dotací. „V programu je už nyní 92 žádostí o podporu projektů. Ty umožní vytvořit nájemní bydlení za ceny nižší, než jsou tržní v daném místě, což je velmi důležité. Například když obec potřebuje učitele nebo zdravotní sestru, může jim touto cestou nabídnout vhodné podmínky,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS) v pořadu FLOW, který vyjde v příštích dnech. První 2,5 miliardy na financování programu nyní vláda převede ze státního rozpočtu.

Dosavadní zájem o podporu si Fiala pochvaluje. Zároveň však dodává, že na celkové řešení bytové krize je potřeba kombinace více faktorů. „Toto je příklad programu, který má stát dělat, aby odstranil nějaký nedostatek. Pouze ten ale samozřejmě nestačí. Věříme ve fungování nového stavebního zákona. A také by mohl pomoci zákon o podpoře v bydlení, a to zejména lidem s nízkými příjmy,“ řekl o chystané legislativě, kterou nyní projednávají poslanci.

Více obecních bytů

Většina z projektů, které žádají o peníze z programu, už má stavební povolení. Téměř tři čtvrtiny žádostí pak podaly obce, zbytek soukromníci. „V Česku patří jen asi 3,5 procenta všech bytů obcím. To ani zdaleka není dost, aby se ceny nájmů dařilo držet níž. Mám proto radost, že je o podporu z programu Dostupné nájemní bydlení vysoký zájem mezi malými a středně velkými samosprávami,“ uvedl na čtvrteční tiskové konferenci ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN).

Nájemní byty, které v rámci programu vzniknou, budou určeny zejména mladým lidem do 35 let a středně příjmovým domácnostem, tedy těm, které nepatří mezi pětinu obyvatel s nejvyššími příjmy. Dále je budou moci využít i veřejně prospěšné profese, například zdravotníci, učitelé či policisté. Obce mohou dotace a úvěry využít nejen na stavbu bytových domů, ale i na rekonstrukce či koupi bytů.

Vůbec nejvíce žádostí, konkrétně 19, přišlo z Moravskoslezského kraje. Následuje Středočeský, Jihočeský a Jihomoravký kraj. Na jižní Moravě je v plánu například stavba rezidence Meandr s 97 byty ve Znojmě. Zdejší radnice žádá o kombinaci úvěru a dotace za celkem 237 milionů korun. Jen o něco dále v obci Vratěnín má zase přestavbou školy za 17 milionů korun vzniknout sedm obecních bytů.

Od dubna další program

V rámci programu dostupného nájemního bydlení provedlo zároveň ministerstvo financí inventuru pozemků. Dvě stě z nich bylo vytipováno jako vhodné pro výstavbu nájemního bydlení. „Jednáme nyní s Evropskou komisí, aby se nepotřebné pozemky státu mohly bezplatně převádět na obce právě na projekty dostupného nájemního bydlení,“ řekl šéf rezortu Zbyněk Stanjura (ODS).

VIDEO: Zákon o podpoře v bydlení nesmí spadnout pod stůl. Hledám kompromis s ODS, řekl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek v pořadu REcast.

REcast: Stát by si mohl digitální stavební portál vytvořit i sám, připouští ministr Kulhánek • e15

Národní rozvojová banka (NRB) by zároveň měla od dubna spustit nový úvěrový program podpory nájemního bydlení. „NRB také připravuje vytvoření investičního fondu, do kterého by se stejným dílem vložily veřejné peníze a prostředky soukromých investorů. Za ty by bylo možné postavit v první fázi 300 až 350 bytů rovněž v režimu dostupného nájemního bydlení. Fond by mohl být spuštěn v druhé polovině roku,“ doplnil Stanjura.

Budoucnost bytového fondu

Vládní program je zaměřen zejména na podporu výstavby bytů v regionech, čímž se má zlepšit dostupnost bydlení v republice. Odborníci z Dataligence a Flatzone nicméně tento týden představili datovou analýzu, která ukazuje, že vlivem předávání majetku v příštích deseti letech se může na trhu objevit až 800 tisíc starších nemovitostí, a to po celé republice.

„Je zajímavé, že stát tady dotuje výstavbu dostupného bydlení v regionech, a přitom se vůbec nepodíval, jak tento fakt může ovlivnit nabídku bytů v daných obcích,“ uvedl zakladatel platformy Dataligence Milan Roček. Řada měst a obcí nebude podle něj schopna skokový nárůst nabídky absorbovat.