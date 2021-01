Praha spustila vlastní kampaň k očkování, nabídne ji dalším starostům | E15.cz

Ministerstvo zdravotnictví od nechvalně proslulého inzerátu s injekční stříkačkou nadále otálí se spuštěním celostátní kampaně k propagaci očkování proti nemoci COVID-19. Hejtmani a starostové už na stát nechtějí čekat a tak vzali osvětu do svých rukou. Vlastní kampaň připravil například pražský magistrát, který v úterý spustil informační webové stránky , které od února doplní vizuály v ulicích hlavního města. Kampaň vyjde na více než půl milionu korun.

„Od začátku pandemie vláda podceňuje komunikaci s veřejností. Vláda občanům oznamuje, zakazuje, nařizuje, ale nic nevysvětluje. Vedle zdravotních rizik nyní svádíme boj s dezinformacemi,“ upozornil pražský náměstek pro bezpečnost Petr Hlubuček (STAN). Vláda podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) zaspala. „Cítíme potřebu nabídnout lidem přehledně a na jednom místě všechny potřebné informace ohledně očkování. Aby se lidé mohli skutečně rozhodnout,“ dodal primátor.

V první fázi spustila Praha webové stránky, kde je mapa očkovacích center a odkaz na registraci k vakcinaci. Kromě toho zde lékaři odpovídají na nejčastěji dotazy a vyvracejí mýty. Hlavní město vytvořilo také propagační video. Od února využije město plakátovací plochy u přístřešků městské hromadné dopravy pro venkovní kampaň.

Ve druhé fázi chce metropole více informovat o jednotlivých vakcínách. „Se spuštěním čekáme, až budou dostupné vakcíny od více výrobců, abychom nebyli nařčeni z toho, že za obecní peníze podporujeme jednoho výrobce,“ řekl Hřib. Podle průzkumu, který si nechalo město vypracovat, se chce nechat očkovat 65 procent Pražanů.

Vizuály získalo město od agentury DDB Prague podle Hřiba zdarma, magistrát je chce nabídnout i do ostatních krajů. „Kampaň vedeme nízkonákladově,“ odpověděl primátor na dotaz deníku E15 na náklady kampaně. „Odhadem bude vyčleněno na nejnákladnější fázi kampaně pro podporu očkování 500 až 600 tisíc korun," uvedl s tím, že velká část půjde na vývoj a provoz informačního webu a pronájem reklamních ploch a prostoru v médiích.

Do informování občanů se pustily i další obce a kraje. Kampaň chystá například Plzeňský kraj, který již připravil informační letáky. V Plzni už letáky začali roznášet brigádníci, zaměřují se mimo jiné na supermarkety.

„Naším cílem je, aby v Plzni nezůstal nikdo, kdo o nabídce naší pomoci nebude vědět. Dovolím si to označit za největší letákovou kampaň města v poslední době,“ řekl primátor města Martin Baxa (ODS), podle kterého se chystá kampaň v rádiích, na regionální televizi, v tištěných médiích a na sociálních sítích.

Řada starostů nyní obvolává své seniory a pomáhá jim s registrací na očkování, samosprávy také pro tyto účely zřizují informační linky. Využívají se také moderní technologie. Už při loňské první vlně zaznamenala služba Mobilní rozhlas rekordní nárůst počtu obcí, které aplikaci využívají pro rychlou komunikaci s občany. Službu nyní využívá pětina všech obcí v republice.

Stále se nicméně čeká na ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), který by měl spustit celostátní kampaň na podporu očkování. Rezort však vrší problémy, ještě před koncem roku musel zrušit tendr na komunikační kampaň k očkování za 38 milionů korun kvůli chybám v zadání. Komunikační strategie počítá se spuštěním kampaně v únoru, není však jisté, že to vláda stihne. Odborníci navíc kritizují nízkou částku, kterou na to kabinet vyčlenil.

Stát chce propagovat očkování jako prvek „národní hrdosti“ a jako „cestu k normálnímu životu“. Využít by se měly běžné komunikační kanály ministerstva, videospoty v televizi, sociální sítě či spolupráce s médii.