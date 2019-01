Obědy zdarma stále rozdělují vládní koalici | E15.cz

Obědy zdarma pro všechny žáky, nebo jen pro některé. Na tom se stále neshodují koaliční strany. Zatímco sociální demokraté navrhují obědy zdarma pro všechny děti z mateřských škol a prvního stupně základních škol, ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO by příjemce omezil jen na žáky mateřských a základních škol z rodin, které pobírají dětské přídavky.

Sociální demokraté neustoupili ministrovu návrhu, který podporuje i premiér Andrej Babiš (ANO), a chtějí k tématu vyvolat koaliční jednání. „Návrhy si konkurují a my máme celou řadu otázek,“ řekl Hamáček, podle kterého je návrh ANO příliš administrativně náročný a bude potřeba tisíce úředníků na posouzení žádostí. Podle autorky návrhu ČSSD poslankyně Kateřiny Valachové ministr Plaga příliš omezuje okruh dětí s nárokem na oběd zdarma.

„Je to lepší než nic, ale pořád špatně. Přídavky jsou v České republice takovou chudinskou dávkou. Nedosáhnou na ně mnohé rodiny, které počítají každou korunu,“ uvedla Valachová. „Náš návrh lépe cílí na potřebné děti. Měl by se týkat asi 170 tisíc dětí,“ míní Plaga, jehož varianta je také zhruba třikrát levnější. Obědy zdarma by podle jeho návrhu vyšly stát na 1,7 miliardy ročně. Návrh sociálních demokratů počítá s 5,4 miliardy ročně pro necelý milion dětí.

Zavedení obědů zdarma kritizuje pravicová opozice, podle které je to po slevách na jízdném pro studenty a důchodce další populistický tah ze strany vlády. „Obědy zdarma jsou návrat do komunismu. Nic zdarma neexistuje, vytváříme tím jen nárokovou společnost,“ poznamenal například občanský demokrat Jan Skopeček.