Obrana podepsala dohodu o společném pořízení tanků Leopard za 52 miliard

Vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany (MO) Lubor Koudelka dnes za resort podepsal dohodu o společném pořízení tanků Leopard 2A8. Sdělil to mluvčí ministerstva David Polák. Česko plánuje nakoupit až 77 tanků za 52,1 miliardy korun, přistoupení k dohodě odsouhlasila před dvěma týdny vláda. Koalici evropských zemí, které mají o nákup zájem, vede Německo.

„Podpis ještě neznamená souhlas s nákupem, jde ale o nezbytný mezikrok, který nám umožní dokončit vyjednávání,“ uvedl Polák. Následovat by mělo vyjednávání o průmyslové spolupráci. Podle dřívějšího vyjádření ministerstva by měla být smlouva na nákup uzavřená do konce letošního roku a před jejím uzavřením bude vyjednané podmínky znovu schvalovat vláda.

Tanky Leopard 2A8 mají nahradit sovětskou techniku, Česko je chce pořídit v šesti modifikacích. Kromě přistoupení k tendru na nákup nových tanků 2A8 Německo Česku nabídlo také 14 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Jejich cena bude podle ministerstva řádově v jednotkách miliard korun, smlouva by měla být také uzavřená do konce roku. Stejný počet tanků už Německo Česku darovalo za pomoc Ukrajině. Další shodný dar oznámila česká vláda letos v únoru. Po roce 2030 by tak měla mít česká armáda 122 tanků Leopard.

Částka 52,1 miliardy korun podle ministerstva zahrnuje i příslušenství, školení či zkoušky. „Započítána je i inflační a kurzová rezerva, konečná cena tak může být nižší,“ sdělil úřad. Podle dřívějšího vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) je spolupráce s dalšími zeměmi výhodná, zapojení do společných nákupů umožňuje snižovat cenu díky množstevní slevě. Umožňuje také zapojení českých firem do celého dodavatelského řetězce.