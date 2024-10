Obstruuju proto, aby neokradli naše důchodce, prohlásil Babiš. Jednání zdržel o tři hodiny

„Obstruuju proto, aby neokradli naše důchodce,“ řekl Babiš, který se pustil i do obecné kritiky nynějšího kabinetu. „Nikdy v dějinách České republiky tu nebyla tak neschopná, tak arogantní a tak asociální vláda,“ prohlásil. „Neschopnost této vlády je nekonečná jako vesmír,“ podotkl.

Zájmy obyvatel má kabinet podle něho na posledním místě, porušuje sliby, zavřel ekonomiku a zmítá se ve skandálech. „Jediný výsledek bezmála tří let vlády pětikoalice je drahota a celospolečenský marasmus,“ řekl. Zmínil rovněž zvýšení daní a „dramatické“ snížení životní úrovně. „Kvůli Fialově vládě se lidé mají špatně,“ soudí Babiš, který naopak vyzdvihoval počínání předchozího kabinetu, který vedl.

Opoziční lídr tepal současnou koalici za ekologická opatření, jejichž přijetí na úrovni EU zástupci vlády umožnili, a tím to „podělali“. Za zvolený výraz byl pokárán místopředsedkyní Sněmovny Olgou Richterovou (Piráti) jako předsedající schůze. Současného ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) obvinil Babiš z toho, že zdravotnictví destruuje. Mluvil o nedostatku zdravotníků, zdravotní sestry jsou podle něj důležitější než lékaři a zasloužily by si výsluhy podobně jako policisté či vojáci.

VIDEO:Proslov Andreje Babiše ve Sněmovně

Babiš: Alenka mně pověřila obstruovat. Okrádáte důchodce! A po Pirátech vyhoďte i Hřiba • ČTK/Blesk Zprávy

Babiš poukazoval rovněž na problémy digitalizace stavebního řízení, kvůli nimž nechal premiér Petr Fiala (ODS) odvolat z vlády předsedu Pirátů Ivana Bartoše. „Zpackaná digitalizace je výkladní skříní neschopnosti Fialovy vlády, nejen exministra Bartoše,“ míní šéf ANO.

Kritizoval rovněž Českou televizi a Český rozhlas, jimž chce vláda navýšit příjmy z poplatků a návrh projednat na nynější schůzi. Označil to za novou daň. Za absurdní a nespravedlivé označil rozšíření povinnosti platit poplatek na všechny zařízení schopná přenášet televizní a rozhlasový signál. Zopakoval, že ANO navrhne financování veřejnoprávní televize a rozhlasu ze státního rozpočtu, ve sněmovním mediálním výboru to ale poslanci hnutí při projednávání příslušné novely nepožadovali.

Penzím se předseda ANO věnoval na začátku svého vystoupení. „Chceme zabránit dalšímu okradení důchodců, protože to není žádná reforma,“ zdůvodnil Babiš záměr opozice obsáhlými projevy oddálit schvalování novely, jež mimo jiné zvyšuje věk odchodu do starobní penze. Propad důchodového účtu podle něho odráží neschopnost vlády, její prioritou je podle něho důchodcům peníze nedat. „Vy stále tvrdíte, že nejsou peníze na důchody. Ale miliardy na stíhačky jsou,“ poznamenal. Babiš slíbil, že pokud se ANO opět chopí vládní moci, vrátí valorizace penzí na dřívější úroveň a věk odchodu do důchodu opět stanoví na nejvýše 65 let.

Rovněž předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že vládní návrh nepředstavuje důchodovou reformu. Neobsahuje podle ní žádné nové zdroje ani motivační prvky. „Předložené změny mají jedinou ambici, a to co nejvíce zkrátit pobyt v důchodu silným ročníkům 70. let, takzvaným Husákovým dětem,“ řekla.

Okamura navrhl zamítnutí vládní reformy penzí

Předseda SPD Tomio Okamura opětovně navrhl Sněmovně zamítnutí sporné vládní reformy důchodů, která počítá se zvyšováním věku odchodu do starobní penze podle průměrného věku dožití. Označil to za „nefunkční a asociální nesmysl“. Koaliční kabinet Petra Fialy (ODS) je podle podle Okamury vládou „nehorázných podvodů a lží“, která chce prosadit neomezený věk odchodu do důchodu.

Okamura navrhoval zamítnutí reformy už při jejím úvodním květnovém kole projednávání Sněmovnou, které se protáhlo na 32 hodin. Pokud by Sněmovna zamítnutí vládního návrhu, o němž bude rozhodovat až v závěrečném kole schvalování, podle očekávání znovu neakceptovala, bude SPD podle Okamury prosazovat zachování věku odchodu do penze v 65 letech věku.

Šéf SPD vyčetl kabinetu, že peníze na důchody nehledá v úsporách státních výdajů, ale místo toho podporuje uprchlíky z Ukrajiny kvůli ruské agresi nebo neziskové organizace a financuje „politické trafiky“. Obvinil vládu z toho, že občany i firmy „sdírá z kůže“ zvyšováním daní a poplatků místo jejich důslednějšího vybírání nebo zabráněním zneužívání sociálních dávek.

„Vy máte radost z toho, že se lidem nedaří,“ uvedl Okamrura na závěr svého zhruba třičtvrtěhodinového vystoupení před polední přestávkou. Jednání má pokračovat od 14:00 projevy dalších poslanců s přednostním řečnickým právem, tedy místopředsedy Sněmovny a ANO Karla Havlíčka a předsedy poslanců SPD Radima Fialy. Po následném předpokládaném schválení programu schůze by mělo jednání podle kuloárových informací pokračovat do půlnoci.

Před hlasováním o návrhu programu schůze mohou promlouvat na plénu výhradně řečníci s právem přednostního vystoupení.