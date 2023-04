Odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje letos nejspíš skončí | e15.cz

Ministr průmysl a obchodu Jozef Síkela (STAN) bude prosazovat zrušení odpuštění poplatků z obnovitelných zdrojů energie od začátku příštího roku. Změna by byla součástí fiskálních opatření, kterým chce vláda snížit růst zadlužení veřejných financí. Podmínkou je, že tento krok umožní energetická situace na trhu.

Vrácení poplatku do faktur odběratelů by vedlo ke zdražení koncové ceny elektřiny. „Pokud to ceny energií na trhu dovolí, budu doporučovat, aby skončilo přenesení plateb poplatků ze spotřebitelů na stát. Samozřejmě budeme hlídat dopady na ty nejzranitelnější a zajistíme, aby fiskální konsolidace nepostihla ty, kteří nemají žádné rezervy,“ řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce Síkela s tím že zásadní cenový nárůst neočekává.

Prvního ledna příštího roku má podle očekávání skončit také zastropování cen pro odběratele. Většina dodavatelů energií už nicméně nabízí ceny pod vládou stanoveným stropem.

„Žádné katastrofické zvěsti o bankrotech a propouštění se nenaplnily a naopak nám klesá nezaměstnanost, což začíná být problém. Z indexu zisků také vyplývá, že firmám se daří lépe než před pandemií,“ dodal Síkela.

Ministr průmysl chce do novely energetického zákona také začlenit povinnost dodavatelů energií sdělovat Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) skutečné ceny energií, za které je prodávají koncovým zákazníkům.

ERÚ a Český statistický úřad mají k dispozici jen takzvané ceníkové ceny, které ale podle Síkely ve skutečnosti platí méně než 2,5 procenta obyvatel. Právě z toho důvodu podle něj z šetření Eurostatu vyplynulo, že Česko ve druhém pololetí loňského roku patřilo mezi země s nejdražší cenou energií v Evropě, přestože skutečnost je odlišná. Bývalý ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček nicméně v pořadu reagoval tím, že o drahotě českého energetického trhu vypovídají i jiné statistiky.