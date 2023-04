Postupný konec uhlí i budoucnost vodíku. Vláda chystá novou energetickou koncepci | e15.cz

Dostatek energií, přijatelné ceny, posílení energetické bezpečnosti, proces dekarbonizace. To jsou podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) čtyři základní východiska nové Státní energetické koncepce, která má určit vývoj české energetiky do roku 2050. Vláda spolu s tezemi ve středu schválila také vytvoření pracovní skupiny, která by měla koncepci finálně dopracovat a předložit kabinetu do konce roku.