ODS podle Fialy podpoří flexinovelu zákoníku práce i bez výpovědi bez důvodu

„Ano, nemáme pro to většinu,“ uvedl ministerský předseda. Pokud se dostatečnou podporu pro navrhovanou změnu najít nepodaří, což je podle Fialy nejpravděpodobnější, ODS naopak podpoří schválení takzvané flexinovely zákoníku práce, která je potřebná kvůli liberalizaci pracovního trhu. „Nebudeme si hrát na ublížené. My kvůli tomu určitě neshodíme flexinovelu zákoníku práce,“ dodal premiér.

Výpověď bez udání důvodu navrhli poslanci ODS a TOP 09 do takzvané flexinovely zákoníku práce. Podle nich by zaměstnavatelům umožnila pružněji reagovat na situaci na pracovním trhu. Proti změně se kromě opozice postavili zástupci KDU-ČSL a STAN. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) ve středu pohrozila přípravou generální stávky, pokud by změna byla přijata.

Předseda ČMKOS Josef Středula na rozdíl od premiéra označil ve středu návrh za neakceptovatelný, ohrožující demokracii. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nepředpokládá, že by výpověď bez udání důvodu měla šanci na schválení. Plán odborů na stávku považuje za zbytečný.

Při výpovědi bez udání důvodu by zaměstnanci náleželo nejméně dvojnásobné odstupné, tedy zpravidla aspoň dva až šest měsíčních výdělků podle doby zaměstnání. Nesměli by ji dostat těhotné zaměstnankyně, lidé na mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené, pracovníci se zdravotním postižením a ti, kterým zbývá pět a méně let do řádného starobního důchodu. Změna by podle předkladatelů umožnila zaměstnavatelům pružněji reagovat na situaci na pracovním trhu.

Flexinovela, kterou by Sněmovna měla schvalovat v únoru, by měla přinést prodloužení zkušební doby či změny v začátku výpovědní lhůty ze zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti by se podle Jurečkova návrhu měla zvýšit v prvních měsících ze 65 na 80 procent předchozího průměrného čistého výdělku. V posledních měsících by naopak klesla z nynějších 45 procent na 40 procent vydělané částky. Zvýšit by se měla i při dobrovolné změně práce či rekvalifikaci. Pravidla pro opětovné získání podpory by se naopak zpřísnila, bylo by nutné odpracovat a platit odvody devět měsíců místo šesti.