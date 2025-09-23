Olomoucké tvarůžky lámou rekordy. Výrobce A.W. zdvojnásobil zisk a chystá investice za stovky milionů
Tradiční výrobce olomouckých tvarůžků z Loštic, společnost A.W., dosáhl v roce 2024 rekordního čistého zisku 78 milionů korun, což je meziroční nárůst o 77 procent. Firma zvýšila i tržby na historické maximum 461 milionů korun a připravuje rozsáhlou expanzi – do nového závodu plánuje investovat až 700 milionů korun.
Firma A.W. loni prodala 2125 tun tvarůžků, v meziročním srovnání o 303 tun více. Většinu produkce prodala v Česku, menší část tržeb získala na zahraničních trzích. Potravinářský podnik A.W. vyváží olomoucké tvarůžky především do Polska, Maďarska a na Slovensko.
Letos společnost A.W. zahájila první etapu plánových investic do rozšíření a modernizace výroby. K výrobnímu provozu do konce roku vybuduje přístavbu o ploše 320 metrů čtverečních, která posílí stabilitu i kvalitu výroby tvarůžků a umožní mírné zvýšení produkční kapacity. Společnost zároveň připravuje stavbu nového výrobního závodu, do kterého chce investovat až 700 milionů korun. Díky této investici zvýší svoji výrobní kapacitu o 70 procent a pokryje tak rostoucí poptávku po tvarůžkách.
Firma A.W. nedávno upravila logo tradiční pochoutky, kterou v Lošticích vyrábí téměř 150 let. K iniciálům AW přibyla podobizna Aloise Wesselse, který tuto značku tvarůžků v Lošticích vybudoval. „Původní receptura olomouckých tvarůžků se nemění včetně jejich charakteristické pikantní vůně a chuti. Tvarůžky stále vyrábíme podle tradičních receptur a řemeslných postupů," sdělil ČTK vedoucí obchodu a marketingu společnosti A.W. Leoš Kalandra.
Hlavní surovina zdražuje
Ceny tvarůžků v posledních letech vzrostly, jelikož zdražil tvaroh, který je základní surovinou pro jejich výrobu. Zvyšují se i náklady na energie, mzdy či dopravu. V Česku se společnost A.W. musí vypořádat s konkurencí tvarůžků dovážených z Německa a Rakouska, které prodávají například obchodní řetězce Penny Market či Kaufland. Tvarůžky v roce 2021 začala ve Velké Bystřici na Olomoucku vyrábět i společnost Tavoretus, ročně jich vyprodukuje několik stovek kilogramů.
Olomoucké tvarůžky jsou jediným původním českým sýrem. Jejich historie na Hané spadá do 15. století. Tvarůžky z Loštic získaly v roce 2010 chráněné zeměpisné označení EU. Češi o jejich zařazení na unijní seznam usilovali šest let. Problém byl v tom, že Němci a Rakušané chtěli, aby právo vyrábět tyto potraviny měli i potomci sudetských Němců, kteří žijí v Německu a Rakousku.