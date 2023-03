Petr Pavel v Berlíně: S prezidentem Steinmeierem jednal o Ukrajině | e15.cz

Prezident Petr Pavel jednal v úterý s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem o válce na Ukrajině i o energetice. Pavel požádal Němce o co nejvyšší kapacitu terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG) tak, aby ho bylo možné posléze dopravovat do Česka. Rozdílné názory obou zemí na energetický mix ale prezidenti při jednání neřešili.

Na společnou schůzku si prezidenti vyčlenili zhruba hodinu a půl. Hlavními tématy jednání byly česko-německé vztahy, ale i ruská invaze na Ukrajinu a budoucnost energetiky. „Měli jsme intenzivní jednání o tom, co pro nás znamená brutální agresivní válka na Ukrajině,” řekl Steinmeier s tím, že s Pavlem ocenili odvahu „Ukrajinců a Ukrajinek”, kteří bojují proti velké vojenské moci. Steinmeier také poděkoval Česku za pomoc Kyjevu.

„Je třeba mnohem více investovat do naší vlastní bezpečnosti. Neznamená to pouze navýšit německý rozpočet, ale patří k tomu i příspěvky do NATO i zodpovědnost, kterou jsme přijal na území států NATO,” doplnil Steinmeier.

Mezi Českem a Německem přesto zůstávají rozdílné názory například v oblasti energetiky. „My ale nemáme rozdílné výzvy, musíme hledat cesty, jak hospodařit klimaticky neutrálně. Fosilní zdroje energie měly až do loňska v Německu velký význam a přicházely z velké části z Ruska. Tato závislost ale klesla na nulu. To je obrovský výkon. Je pro nás další výzva, jak kapacity energie zorganizovat jiným způsobem. Investujeme do obnovitelných zdrojů a snažíme se fosilní paliva vykompenzovat,” uvedl německý prezident.

Pavel ještě před odletem do Berlína řekl, že cestu chce využít též ke znovunastavení prezidentských vztahů. „Naše ekonomika je velice provázaná s tou německou včetně zahraničního obchodu. Je tu návrh povezdnout tu spolupráci z ministerské úrovně na mezivládní,” uvedl Pavel s tím, že by se s německým prezidentem chtěl vídat každoročně. Podle zdroje E15, který byl přítomen jednání obou delegací, Pavel žádal německou stranu o rozšíření terminálů na zkapalněný zemní plyn tak, aby z nich mohlo čerpat ve větší míře i Česko.

Ve střední a východní Evropě podle něj vzniká nová dynamika kvůli napadení Ukrajiny Ruskem. „Výrazně se pozvedlo sebevědomí středoevropského regionu. Ale demokratický svět musí být co nejvíce za jedno,” řekl Pavel s tím, že je třeba posílit evropskou část NATO a Německo může hrát klíčovou roli při obnově Ukrajiny po válce.

Němci by měli pochopit příležitost

Německo sleduje Pavlův nástup do funkce s optimismem. Deník Süddeutsche Zeitung napsal, že na post české hlavy státu byl zvolen politik „seriózní, konzervativní a otevřený jednání” a „Němci by měli pochopit, jaká se otevírá příležitost”.

Dnešní návštěva českého prezidenta v Berlíně je první od listopadu 2019, kdy se v německé metropoli Pavlův předchůdce Miloš Zeman setkal se Steinmeierem u příležitosti oslav 30. výročí pádu berlínské zdi. Spolu se Zemanem tehdy do Berlína přijeli i prezidenti zemí visegrádské čtyřky.

Poslední bilaterální návštěva českého prezidenta v Berlíně se uskutečnila v září 2018, kdy se Zeman setkal nejen se Steinmeierem, ale i tehdejší kancléřkou Angelou Merkelovou. Spolkový prezident byl naposledy v Česku v srpnu 2021. Steinmeier tehdy do české metropole odcestoval symbolicky vlakem na znamení blízkosti obou hlavních měst. Pavel včera ale přicestoval do Berlína letadlem.

Pavel se setká i s kancléřem Scholzem

Petr Pavel také dnes položil věnec k „Oknu připomínky“ v parku Památníku Berlínské zdi na Bernauer Strasse, kde si prohlédl také místní dokumentační centrum. Odpoledne pak vystoupil v Německé společnosti pro zahraniční vztahy. Večer ho ještě přijme prezidenta Petra Pavla spolkový kancléř Olaf Scholz.

Pavel do Berlína přicestoval už v pondělí odpoledne, večer si v doprovodu českého velvyslance v Berlíně Tomáše Kafky prohlédl centrum města a s českou delegací povečeřel v tradiční bavorské restauraci Maximilians nedaleko české ambasády. Společnost mu dělal také německý politolog Kai Olaf Lang, expert na pobaltské země, střední a východní Evropu a politiku rozšiřování Evropské unie.